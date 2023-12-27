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布碌崙1倉庫改建庇護所 居民怒未協商

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙葛瓦納一家倉庫要改成大型無證客庇護所，居民強烈反對。(谷歌地圖)
布碌崙葛瓦納一家倉庫要改成大型無證客庇護所，居民強烈反對。(谷歌地圖)

在幾乎沒有公眾監督的情況下，布碌崙(布魯克林) 葛瓦納 (Gowanus)的一家倉庫正被改建成大型無證客庇護所，而且這個庇護所可能運營多年。計畫披露後，引起周圍居民的強烈反對。

樓宇局的許可證和城市公共紀錄顯示，位於葛瓦納3街130號的一棟長期空置的前釀酒廠建築，正被一家大牌房地產投資者改建成擁有400個床位的無證客庇護所。這位名叫列維坦(David Levitan)的房地產投資者，是紐約市無證客庇護所的主要業主之一。

不過，「紐約時報」2021年的一項調查披露，他列維坦曾因隱瞞建築物骯髒的建築條件而受到審查。

葛瓦納的這家倉庫原來是釀酒廠，被畫為製造業用途。2018年，這棟建築被納入尋求成為地標的葛瓦納建築之一。附近居民因此懷疑，業主列維坦在幾乎沒有經過社區協商的情況下，就將這棟建築改變了用途。

一位鄰居說，這是一個只收容男性的庇護所，現在正試圖以無證客庇護所的性質悄悄改頭換面，將來還會在不遵守正常程序的情況下，變成永久的遊民庇護所。這位鄰居認為，這是一個典型的利用危機實施房地產性質轉換的案例。在無證客危機迫在眉睫的情況下，他們獲批將其改建為臨時緊急庇護所，然後再將其轉化為一個利潤豐厚的九年期租約。以每平方呎不到20元的價格，將一棟7萬平方呎的製造業大樓改建成居民收容所，這簡直令人難以想像。

樓宇局11月頒發許可證，同意將3街130號「從一棟目前的商業建築改建為臨時住所，內設16間寢室，共有400個床位和附屬辦公室」。據鄰居說，他們最近幾天已看到有工人在建築內安裝隔離板。

紐約市遊民服務局(DHS)發言人也證實，家庭健保服務公司BHRAGS Home Care Corp.將在3街130號開展業務，該場地將於2024年初開放，而且該公司已與大樓業主簽訂了為期九年的租約。

庇護 無證客 房地產

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