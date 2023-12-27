皇后區生活博物館 展出精神病患創作

皇后區的生活博物館以「讓你的脆弱成為你的武器」為理念而聞名，顛覆目前當下對精神病人的看法。(記者邢易霖 / 攝影)

皇后區 有一家獨特的博物館 ，以「讓你的脆弱成為你的武器」為理念而聞名。它就是位於克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)區內的生活博物館(Living Museum)，館內展出的大部分藝術家作品皆由該院的門診病人和精神病患者所創作。

生活博物館希望藝術可以成為精神病患者的庇護 所，詮釋真實的藝術。他們所有的作品致力於藝術和療癒之美，在社區和創造的氛圍中，將精神病人的身分轉變為藝術家。不僅給予他們創作空間，還能這個地方堅持「做自己」，在創作中尋找自我。

博物館也能夠被視為一種藝術概念，就如同表演藝術一樣，其中一切都在不斷地變化和轉變。博物館的成員與藝術品共同成長，其中所謂的「社會局外人」的特質在這裡得到社會的讚譽，為藝術創作提供了優勢和靈感。那些曾經歷過極端心理體驗的精神病患者，實際上擁有巨大的藝術潛能，透過展覽向公眾展示，他們的作品獲得外界佳賞。生活博物館顛覆日前當下對精神病人的看法，不是精神病人重新融入社會，而是社會融入生活博物館，並從這裏得到治愈，它提供了治療方法和高質量的生活。

生活博物館聯合創始人兼現任館長馬頓(Janos Marton)博士表示，如果梵谷(或譯「梵高」)沒有患精神疾病，他會成為一位偉大的藝術家嗎，他認為精神疾病是藝術的財富。要想成為一個偉大的藝術家，必須非常努力，才能達到精神疾病患者的創作水平。

生活博物館由藝術家格雷琴斯基(Bolek Greczynski)和馬頓(Janos Marton)博士於1983年共同創建。在博物館成立初期，他們獲得了克里德莫精神中心管理部門提供的一座廢棄的建築，原本是一座巨大的廚房和20個餐廳，可以容納1000名病人。格雷琴斯基和馬頓對這座建築全新改造，賦予它生機和藝術氛圍。

在歐洲藝術展覽界的影響下，他們將博物館重新打造成一個美麗且未經過濾的巢穴，充滿著強烈的哥特式風格。博物館座落在克里德莫的廚房大廳，成為培養數以萬計的藝術家和藝術家團體的搖籃，其中大多數是門診病人。