紐約市神秘小島 歷史悠久只可遠觀

神秘小島面積僅有100x200平方呎，由著名的鋼琴製造商史坦威(William Steinway)建造而成，歷史悠久。(Google Earth)

在紐約市外海，有一個神秘小島，它坐落於聯合國 大樓與長島市(Long Island City)之間，被稱為吳丹島(U Thant Island)或貝爾蒙島(Belmont Island)。這個小島面積僅有100x200平方呎，由著名的鋼琴製造商史坦威(William Steinway)建造而成，歷史悠久，但一直以來它都是禁區，至今仍無人踏足。

19世紀90年代，史坦威啟動在東河(East River)下面修建隧道項目。他為了將他的公司所在地皇后區史坦威村(Steinway Village)與曼哈頓 連接起來，作為這項工程的一部分，工人們在一個被稱為「Man-o-War Reef」的花崗巖露頭上開鑿了一個豎井，挖掘出的碎石形成了人工島。遺憾的是，史坦威在隧道竣工之前去世。

10年後，金融家August Belmont Jr接手此項目，並於1905年至1907年間完成。小島以貝爾蒙(Belmont)的名字命名，隧道在紐約第一條地鐵 線跨區快速捷運公司(Interborough Rapid Transit Company)的修建下完工。

但在1906年發生一場悲劇，四名工人在島下的一次豎井事故中喪生。一根充滿壓縮空氣的管道在隧道中爆炸，其中兩名工人因窒息和減壓病而死亡，另兩名工人則在井底水下20呎處溺水身亡。金融家和他的助手勇敢地衝進危險的隧道，成功地救出了窒息而死的兩個人，並將屍體抬出，另外兩名溺水者的屍體則被管道破裂時湧入的洪水淹沒。

1977年，一群佛教徒接管該島，將其更名為吳丹島，以緬甸籍聯合國前秘書長吳丹的名字命名。他們還為他建造了一座金屬拱門，上面裝飾著領導人的紀念物。如今，島上的拱門仍然屹立，旁邊是美國海岸警衛隊(United States Coast Guard)的燈塔，燈塔上標記有聯合國標誌和文字，「吳丹島：慈悲、家園。」寓意著祈禱和冥想，追求世界和平。