華裔少年推新書 思考多元文化

16歲華裔少年徐灃最近推出新書「先知後覺」，希望傳遞勇氣和正義的力量。(徐灃提供)

16歲華裔 少年徐灃最近推出新書「先知後覺」。熱愛寫作的他在10歲時移民 美國發現，多元文化讓他對生命的意義、真理、正義和勇氣有了新的創意想法，打開了全新視野。通過創作，他呼籲讀者關注特殊兒童，給予他們必要的支持和幫助，引導社會關註他們的健康成長。此外，徐灃承諾將新書的銷售所得捐贈給特殊兒童。

平日裡徐灃經常在網絡上發表他創作的故事，通過刻畫自己對故事人物的思考，尋找少年時期時生命的意義。徐灃13歲開始用文字和圖畫來描繪想像中的世界，在16歲時完成20萬字的小說「先知後覺」。這部小說描述一群小夥伴攜手並肩，擁有超能力，共同對抗全球黑暗勢力的故事。書中的年輕人以他們看似「傲慢」的精神和「不畏」的決心，堅定地面對遭遇的困難和磨難，努力消滅一切妨礙他們使命的障礙。

徐灃坦言，他在創作時將自己的情感融入故事人物中。「先知後覺」中的主角吳聽，實際上就是他本人生活的影射，甚至超越了本我的概念。這位主角在擁有超能力後，透過預見未來的超能力，呈現了如何在逆境中咎由自取、如何反抗命運並伸張正義，同時深刻詮釋了作者內心的掙扎和成長。