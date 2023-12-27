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華裔少年推新書 思考多元文化

記者邢易霖／紐約報導
16歲華裔少年徐灃最近推出新書「先知後覺」，希望傳遞勇氣和正義的力量。(徐灃提供)
16歲華裔少年徐灃最近推出新書「先知後覺」，希望傳遞勇氣和正義的力量。(徐灃提供)

16歲華裔少年徐灃最近推出新書「先知後覺」。熱愛寫作的他在10歲時移民美國發現，多元文化讓他對生命的意義、真理、正義和勇氣有了新的創意想法，打開了全新視野。通過創作，他呼籲讀者關注特殊兒童，給予他們必要的支持和幫助，引導社會關註他們的健康成長。此外，徐灃承諾將新書的銷售所得捐贈給特殊兒童。

平日裡徐灃經常在網絡上發表他創作的故事，通過刻畫自己對故事人物的思考，尋找少年時期時生命的意義。徐灃13歲開始用文字和圖畫來描繪想像中的世界，在16歲時完成20萬字的小說「先知後覺」。這部小說描述一群小夥伴攜手並肩，擁有超能力，共同對抗全球黑暗勢力的故事。書中的年輕人以他們看似「傲慢」的精神和「不畏」的決心，堅定地面對遭遇的困難和磨難，努力消滅一切妨礙他們使命的障礙。

徐灃坦言，他在創作時將自己的情感融入故事人物中。「先知後覺」中的主角吳聽，實際上就是他本人生活的影射，甚至超越了本我的概念。這位主角在擁有超能力後，透過預見未來的超能力，呈現了如何在逆境中咎由自取、如何反抗命運並伸張正義，同時深刻詮釋了作者內心的掙扎和成長。

他強調，主角吳聽原本是一個博學多才的人，有預見的超能力，便為「先知」，而他卻長久無法領悟世界的真諦，在經歷過磨難後對世界有了新的認知和見解，即被稱為「後覺」。書名巧妙契合了主角吳聽的身分和他所擁有的超能力，更貼切地反映其內心狀態。他希望這本書能帶給讀者力量，在現場呼籲社會關注特殊兒童，他們需要額外的支援、關懷和教育，以幫助他們克服困難、發揮潛能，成為未來的「天才」。

一位讀者根據對徐灃書中角色的理解，為主角設計了一款有機蛋糕。(徐灃提供)
一位讀者根據對徐灃書中角色的理解，為主角設計了一款有機蛋糕。(徐灃提供)

華裔 移民

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