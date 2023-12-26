半數人收到不想要的聖誕禮物 退貨愈來愈嚴苛

假日季讓人開心的就是購物和收禮物，但由於商店退貨政策越來越嚴，消費者退貨也變得不容易。(記者高雲兒／攝影)

假日季讓人開心的一部分就是購物和收禮物，但若買到或收到不喜歡的物品，退貨是頭等大事，近來商家退貨政策趨嚴，使得民眾須更仔細閱讀退貨條款，以確保在不滿意商品時，能便利地辦理退換貨。

根據金融科技公司Finder數據，美國約有一半人在今年聖誕節會收到一份不想要的禮物，金額達91億元；與此相對應的是退貨政策的嚴苛，退貨管理業者Narvar數據顯示，約有40%的企業對網購郵寄退貨收取費用，比去年的31%增加。

消費者報告機構的分析顯示，梅西百貨 、Nordstrom和Target等零售商 提供了較為寬鬆的退貨政策，蘋果和百思買則較嚴，亞馬遜 也在今年將其假日退貨期限縮短了三周。

隨著假日季來臨，許多大型零售商調整了退貨時間。亞馬遜將11月1日至12月31日期間購買的商品的退貨時間延長至1月31日；Bed Bath & Beyond僅提供30天的退貨時間，並且沒有假日的延長期；梅西百貨允許10月2日及之後購買的商品可延長至1月31日退貨，無論店內還是郵件退貨，不额外收费；Nordstrom則沒有明確的退貨政策，退款將根據具體情況處理。

超市方面，好市多(Costco)對大多數商品退貨沒有時間限制，但部分電子產品需要在90天內退貨；Target商品大多可在90天內退貨，而對於會員，退貨時間則延長至120天；沃爾瑪大多數商品提供90天的退貨時間，電子產品則為30天，買後付款的手機僅有14天；10月1日至12月31日期間購買的大多數商品可延長至1月31日退貨。

在電子產品店方面，百思買僅允許15天的退貨時間，對於部分商品，如數碼相機和鏡頭，若包裝已拆封，還須支付15%的費用；蘋果店要求在14天內退貨，而11月3日至12月25日網上購買的商品可延長至1月8日退貨；柯爾百貨公司(Kohl's)有180天的時間退貨禮品，對於高端電子產品，該期限縮短至30天；11月1日後購買的商品退款截止日期延長至1月31日。

書商Barnes & Noble允許顧客在30天內退貨，憑禮品收據則可延長至60天；11月1日至12月31日期間購買的商品，可延長至1月31日退換。