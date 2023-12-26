背書李昌永、陳熠 福建會館盼改善治安

福建會館主席陳昭銀(右)表態支持皇后區民事法庭華裔法官李昌永參選皇后區遺產財產法庭法官，另支持陳熠(中)競選法拉盛第40選區州眾議員，他指出，希望陳熠能幫助改善該選區的治安。(陳熠提供)

福建會館25日表態支持皇后區 民事法庭華裔 法官李昌永參選皇后區遺產財產法庭法官，並同時支持另一候選人陳熠競選法拉盛 第40選區州眾議員；剛連任福建會館主席的陳昭銀說，希望陳熠能幫助改善法拉盛選區的治安。

剛窗連任福建會館第14屆主席的陳昭銀，表達了對李昌永和陳熠的全力支持。陳昭銀說，這兩位優秀的候選人對於社區的未來發展有著共同的願景和承諾，能為法拉盛和皇后區帶來積極的改變。他們的參選表明了華裔和亞裔社區對於政治參與的重視，也體現了對於改善社區治安、促進公平正義的堅定信念。

李昌永表示，法院系統應致力於為社區服務，不論背景高低，每個人都應獲得公正的對待。若當選，她將成為紐約市和紐約州首位亞裔女性遺產財產法庭法官。在這場選舉中，她獲得了華裔社區中的廣泛支持，福建會館的背書，為其競選活動更增添了支持力量。

另一位競選者陳熠，已宣布將參與法拉盛第40選區州眾議員的競選，他表示一旦當選，將致力於改善社區的治安情況。他已經提交了參選申請，希望在民主黨初選中挑戰現任州議員金兑錫。他尋求民眾、社區僑領和商家等各界支持，以推動該區的積極發展和改善社區治安的努力。

陳昭銀說，他希望陳熠一旦當選，要改善法拉盛治安，爭取更多低收入補助房，同時積極幫助小商業。