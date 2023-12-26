紐約市首個 酒店改可負擔住宅 將提供318戶
市府日前宣布已與房產開發商Slate Property Group和非營利機構RiseBoro Community Partnership達成協議，將位於南牙買加(South Jamaica)已關閉的JFK希爾頓酒店(JFK Hilton Hotel)改造為可負擔住房，提供318套公寓，主要面向低收入者和無家可歸的紐約市民。這也是紐約市首個將酒店改造為可負擔住房的計畫。
該項目名為拜斯利池塘公園住宅(Baisley Pond Park Residences)，項目建設將於明年1月開始，預計將持續21個月。通常，全新可負擔住房的建設需要長達三年之久。
紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示：「要讓我們的城市擺脫目前的住房短缺，就需要我們把現有的資源都利用起來。可以說，我們的政府幫助打贏了這場酒店轉型的關鍵戰。」他感謝州府的合作，使JFK希爾頓酒店的改造成為可能。州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，州府將為該項目提供4800萬元資金。她表示：「這筆投資將幫助我們更好地為紐約人修建可負擔和可持續的住房。」
該項目是在「居住有尊嚴法」(Housing Our Neighbors with Dignity Act, HONDA)之下開展的第一個酒店改造項目。州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)在疫情期間起草了HONDA法案，該法案允許州府資助購下陷入困境的酒店和空置商業辦公樓，並改造為永久型可負擔住房。
在轉型過程中，Slate將更換所有主要建築和機械系統。新系統包括全電加熱和冷卻系統，將大大減少排放。新建築還將安裝新的屋頂太陽能電池板和更節能的電器。建設完成後，RiseBoro Community Partnership將保留長期的非營利所有權和管理權。
總開發成本，包括購買酒店用地，預計為1億6700萬元，其中4800萬元會通過HONDA計畫提供。
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