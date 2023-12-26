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紐約市首個 酒店改可負擔住宅 將提供318戶

記者范航瑜／紐約報導
拜斯利池塘公園住宅將是紐約市將酒店改造為可負擔住房的首次嘗試，圖為住宅內部渲染圖。(Slate Property Group供圖）
拜斯利池塘公園住宅將是紐約市將酒店改造為可負擔住房的首次嘗試，圖為住宅內部渲染圖。(Slate Property Group供圖）

市府日前宣布已與房產開發商Slate Property Group和非營利機構RiseBoro Community Partnership達成協議，將位於南牙買加(South Jamaica)已關閉的JFK希爾頓酒店(JFK Hilton Hotel)改造為可負擔住房，提供318套公寓，主要面向低收入者和無家可歸的紐約市民。這也是紐約市首個將酒店改造為可負擔住房的計畫。

該項目名為拜斯利池塘公園住宅(Baisley Pond Park Residences)，項目建設將於明年1月開始，預計將持續21個月。通常，全新可負擔住房的建設需要長達三年之久。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示：「要讓我們的城市擺脫目前的住房短缺，就需要我們把現有的資源都利用起來。可以說，我們的政府幫助打贏了這場酒店轉型的關鍵戰。」他感謝州府的合作，使JFK希爾頓酒店的改造成為可能。州長霍楚(Kathy Hochul)宣布，州府將為該項目提供4800萬元資金。她表示：「這筆投資將幫助我們更好地為紐約人修建可負擔和可持續的住房。」

該項目是在「居住有尊嚴法」(Housing Our Neighbors with Dignity Act, HONDA)之下開展的第一個酒店改造項目。州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)在疫情期間起草了HONDA法案，該法案允許州府資助購下陷入困境的酒店和空置商業辦公樓，並改造為永久型可負擔住房。

在轉型過程中，Slate將更換所有主要建築和機械系統。新系統包括全電加熱和冷卻系統，將大大減少排放。新建築還將安裝新的屋頂太陽能電池板和更節能的電器。建設完成後，RiseBoro Community Partnership將保留長期的非營利所有權和管理權。

總開發成本，包括購買酒店用地，預計為1億6700萬元，其中4800萬元會通過HONDA計畫提供。

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