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曼哈頓多一濱水休閒空間 中東城綠道開放

記者許君達／紐約報導
新綠道臨東河，從皇后區大橋下穿過，為曼哈頓上東區新增一處景觀。(記者許君達／攝影)
新綠道臨東河，從皇后區大橋下穿過，為曼哈頓上東區新增一處景觀。(記者許君達／攝影)

位於曼哈頓中城東側的一段東河水岸廊道以及重新整修的哈斯維爾綠地公園(Andrew Haswell Green Park)近日向公眾開放，使缺乏大型公共綠地的曼哈頓東區，多了一處可供市民休閒活動的濱水空間。

中東城綠道(East Midtown Greenway)從曼哈頓東53街向北延伸至東61街，並與位於東61街至東63街之間的哈斯維爾綠地公園相連，成為一條橫跨十個街區的帶狀公共活動空間。綠道的兩段出入口跨越橫亙東河岸邊的羅斯福高速路(FDR Drive)，中段則獨立於陸地，構成一個東河河中的島式空間，空間內包括綠地以及分別寬達20呎的人行道和單車道，為步行和騎行者提供了一個不受機動車干擾和威脅的安全廊道。在全新綠道以及哈斯維爾公園內，點綴著多個藝術裝置，與橫跨在其上的皇后區大橋(Ed Koch Queesboro Bridge)相映成趣，為整個空間的文化氛圍添彩。

中東城綠道工程2019年開工，總占地3英畝，耗資近2億元。由於新冠疫情拖延，直至2023年才吿完成。相鄰的曼哈頓第八社區委員會在項目的設計和規畫中發揮了重要的作用，市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，這是民間社區與機構合作、在城市發展中發揮重要作用的典範。

從前市長白思豪(Bill de Blasio)任內起，紐約市府就推動一項開發水岸地帶公共綠色空間的計畫，其中曼哈頓的環島綠帶終極計畫長度將超過30哩，將現有的哈德遜河岸邊綠帶與東河岸邊綠帶串連起來。中東城綠道是東區計畫的一個重要延伸段落，在它開放後，濱水廊道可從上城的111街直通中城的53街，而繼續向南延伸至41街的工程項目也已開始編列預算。全部完工後，東河河岸綠帶將能從東哈林區(East Harlem)一直貫通到下城最南端的砲台公園(Battery Park)。

曼哈頓 白思豪 疫情

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