歡度聖誕節 曼哈頓華埠教堂湧人潮

聖誕節當日，大量華人從周邊各地趕到華埠參與彌撒。據教堂人士透露，參加早場國語彌撒的人比下午場更多。(記者許君達／攝影)

對於信奉基督教和天主教的人來說，聖誕節 的意義非凡，並非普通的闔家團聚的假日。美國華人 群體中基督徒和天主教徒比率較高，因而華人社區的各大教堂在聖誕節期間也比往常更加熱鬧。

曼哈頓華埠 核心區中規模最大的顯聖容天主堂(Church of the Transfiguration)25日聖誕節當天，舉辦了兩場國語彌撒和一場粵語彌撒。下午場的國語彌撒，共有近百人到場，其中既有講國語的華人，也有一些路過的白人遊客入場聆聽。

華埠顯聖容天主堂位於華埠中心區，是區內規模最大的教堂之一。(記者許君達／攝影）

原籍福建的游女士專程帶老伴和小孫子，從皇后區的住所前往華埠參加彌撒。她表示，雖然住家附近也有教堂，卻沒有中文的彌撒和聖經宣講服務，即便教堂的氛圍同樣莊重和虔誠，但她作為中文使用者還是很難融入其中。孫子年齡尚小，在彌撒過程中不時會有一些動靜，但周圍的信眾也都十分寬容。游女士表示，趁著孩子放假，帶他來多體驗一下，希望他未來也能夠理解這份信仰。

住在曼哈頓上城的林先生，從年少時就在中國開始信奉基督。從福建福清市來美20餘年，一直堅持信仰，只要有時間就會前往華埠參與中文彌撒。除聆聽神父講經外，他還在教堂裡擔任義工，幫助收集奉獻。林先生表示，有信仰讓人知敬畏。信仰基督讓他始終有主心骨、始終堅持做人的道德標準。

美國華人中，信奉基督的人數眾多。對於信眾來說，聖誕節意義非凡。(記者許君達／攝影)

主持聖誕彌撒的羨神父說，聖誕節當日與平時的主日彌撒內容大體相似，但在儀式上會更隆重，比如平時需要鞠躬的環節，在聖誕彌撒上就需要信徒與神父一道向主下跪。神職人員表示，對於信奉基督的人來說，耶穌是神性化入人間的人格化身，而耶穌來到人間的節日，就是這場神蹟的紀念日，因此，聖誕節格外值得慶賀。羨神父說，聖誕節對信眾來說，是一種為了以感恩神為目的的內在的、有形可見的方式，而不僅僅是歡樂與節慶這樣的身外之物。