過節前簽字 州長否決禁止競業限制合同

州長霍楚(Kathy Hochul)於12月22日和23日處理了大部分提案，否決了禁止大多數雇主要求簽訂競業限制合同的提案，去年已被否决過的「過失致死提案」目前尚未處理。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)於22日和23日處理了大部分提案。她否決了禁止大多數雇主要求簽訂競業限制合同的提案，以及在長島 進行離岸風電傳輸線的提案。截至目前，上一個立法會期中的提案僅剩下五個尚未處理，其中包括去年已被否决過、在今年捲土重來的過失致死提案(Wrongful Death Act)。

競業限制合同提案由布朗士州眾議員喬伊納(Latoya Joyner)和州參議員萊恩(Sean Ryan)提出，提案禁止大部分雇主強迫員工簽署競業限制合同(non-compete agreements)，但廣播行業除外。該提案遭到華爾街及其他行業雇主的強烈反對。霍楚在否決備忘錄中表示，她長期支持限制競業限制合同，但認為目前的做法過於「一刀切」。霍楚還否決了一項在長島建造離岸風電傳輸線的提案，該提案曾引起當地居民強烈反對。

根據法律，如果霍楚不採取任何行動處理剩下的五個提案，這些提案將在提交給她後的第30天(不包括周日)被自動否決，其中包括過失致死提案。去年，霍楚曾否決過該提案，被指責偏袒保險 業者。今年該提案再次出現，將精神損失賠償納入過失致死的賠償範圍之內，同時延長過失致死案件求償的有效期限。對該提案熟悉人士的分析顯示，過失致死提案最終大概率會再遭否決。

今年9月，亞美醫師協會(CAIPA)聯合諸多醫療從業者、小商家以及社區領袖呼籲州長霍楚否決「過失致死提案」，表示該提案若通過，恐將引發保險成本的急劇增加，並大幅提高亞裔社區服務提供者、小商家、患者與消費者的「生活成本」。亞美醫師協會總裁暨會長劉季高在媒體投書中表示肯定該提案幫助受害者家庭的良善立意，但指出提案的部分條文將引起保險成本激增，可能對小診所與獨立醫療從業者產生衝擊，進而影響亞裔社區的權益。

此外，霍楚目前還在決定一些其他的關鍵提案。提案A3340/S3161要求擴大紐約州法律中關於「強奸」的定義，提案A4529/S2399則期望將州府運營的安全選擇儲蓋計畫(Secure Choice Savings Program)覆蓋人群擴展到自由職業者，為他們提供退休儲蓄帳戶。