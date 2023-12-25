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明年州議會 這些是教育議程重點

記者胡聲橋╱紐約報導
市長公校控制權、小班案、校園經費...明年州議會這些是教育議程重點。圖為此前在皇后區法拉盛舉辦的小班案討論會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
市長公校控制權、小班案、校園經費...明年州議會這些是教育議程重點。圖為此前在皇后區法拉盛舉辦的小班案討論會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

從明年1月立法季開始，紐約州議會將再次面對教育方面一系列有爭議的問題：其中包括市長公校控制權(mayrol control)、小班案、公校撥款模式等。此外，學校安全倡議、州層面的教育標準更新等方面的立法，都有可能對紐約市學生產生影響。

市長公校控制權指將紐約全市公校系統的權力集中在市長手中，過去20年中，州議會一直在討論這個問題，明年6月30日，每兩年一次的控制權延期即將到期。州參議院紐約市教育委員會主席劉醇逸表示，無論州議員是繼續保持市長控制權，還是採用新的學校治理結構，紐約市都需要一個更永久的系統，每隔兩年或四年重新評估一次控制權，也會破壞公校系統的穩定。

其他大城市近年來也在努力解決學校治理的結構問題。芝加哥於1995年確立了市長對學校的控制，不過，該市將在2027年之前，過渡到完全由選舉產生的學校董事會來治理公校。

按照何種模式為學校提供經費也是州議會需要繼續爭論的另一大重點議題，其中如何界定貧困學生將是一個關鍵問題。在聯邦經費方面，77億元的一次性聯邦新冠疫情援助即將在9月份到期，一些依靠這筆經費的教育項目將面臨窘境。

已經上路、縮小全市五大區學校班級規模的小班案依然是一個難點，小班案得到了教師和教育倡導者的好評，但亞當斯和其他地方官員對紐約市達到要求的能力表示擔憂。此外，亞裔家長、教育維權人士也對小班案提出了質疑。

在最近於布碌崙(布魯克林)舉行的一次市政廳會議上，市教育局第一副局長韋斯伯格(Dan Weisberg)表示，紐約市將遵守小班案的法律規定，但他警告說，這「需要做出非常痛苦的取捨」。當劉醇逸被問到如果市級官員在下一屆立法會議上提出申請，州立法人員是否會考慮修改法律時，他說將繼續密切關注此事，他還表示，令人遺憾的是，各方在這個問題上依然搖擺不定。

公校 紐約市 亞當斯

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