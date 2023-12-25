市教育總監班克斯 關注青少年心理健康

市教育總監班克斯(David C. Banks)參加研討會並介紹了青少年心理健康問題和校園暴力問題，並呼籲修改A-412法案。(記者范航瑜╱攝影)

教育政策研討會日前曼哈頓華埠 的孫逸仙初中(Dr. Sun Yat Sen Middle School)召開，市教育總監班克斯(David C. Banks)參加並探討了青少年心理健康 及校園暴力問題，並呼籲修改A-412法案，更加嚴厲地打擊校園內的仇恨犯罪。

班克斯介紹了最新計畫「紐約少年空間」(NYC Teenspace)，將為紐約市 的青少年提供免費的線上心理諮詢。任何13至17歲的紐約青少年都可以登陸官方網站：talkspace.com/nyc，預約一對一的心理諮詢或心理評估。班克斯說：「我們鼓勵每個人都利用好這個機會。不需要提供任何心理健康診斷，也不需要有嚴重的心理問題，任何人只要想預約就能夠預約。」

班克斯還提到了目前校園裡出現的反猶太主義現象。今年以來，紐約市已經發生了好幾起校園內的反猶仇恨事件。班克斯表示：「無論宗教、性向，我們的學校裡絕不允許仇恨與排擠出現。」他呼籲修改A-412法案，為學生和教職工提供一個更安全的環境。

A-412法案規定了學校發生罪案時，學校必須遵守的相關責任。最新一版的A-412法案於2006年11月出台，距今已17年。最近一次修改是2015年，法案中加入了允許學生在有醫療緊急狀況時攜帶手機上學的內容。班克斯期望這一次能夠全面修訂A-412，為更多校園安全問題提供指導。

隨後，23名代表對27項合同進行了投票表決，包括修建小學、改善教學設施、提供殘障學生保護和幼教職業培訓等等。教育政策小組(The Panel for Educational Policy, PEP)由23名有表決權的成員組成。每個區長任命一名成員，五名成員由紐約市各學區委員會(Community Education Councils)選舉產生，13名成員由市長任命，其中包括四名紐約公立學校學生的家長。