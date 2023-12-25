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2亞洲餐廳 入選紐約12佳

記者高雲兒／紐約報導
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

每年年底，紐約時報(New York Times)都會發布本年度紐約市最佳新餐廳，兩家亞洲餐廳入選12佳新餐廳，分別是位於布碌崙(布魯克林)8大道的海南雞記(Hainan Chicken House)，以及位於曼哈頓中城五大道的韓國餐廳Naro。

與往年一樣，榜單由知名美食名家維爾士(Pete Wells)評選；入選的兩家亞洲餐廳中，其中一家是位於布碌崙日落公園和8大道附近的一家馬來西亞餐廳海南雞記；餐廳主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇，肉汁豐富，米飯Q彈有嚼勁，哪怕是與之搭配的金黃色雞湯和三種醬料，都無與倫比。

除了海南雞飯，維爾士說其他餐品，如炒粿條和檳城福建蝦麵等也一樣美味，最重要的是價格親民，人均20元以下，可謂是價廉物美。

另一家上榜的餐廳是五大道的韓國餐廳Naro，靠近洛克菲勒溜冰場，是韓裔Junghyun Park和他的妻子Jeongeun開的第三家餐廳；維爾士評價，該餐廳將傳統的韓國菜以現代、巧妙且低調的形式重新演繹，比如冰鎮章魚沙拉、紅燒章魚、清蒸挪威帝王蟹、以及泡菜，都讓人驚艷；每道菜都精心設計，幾乎都由十幾種或更多的原料組成。

目前該餐廳提供兩種不同的菜單，包括標準菜單和素食菜單，每人165元。

去年，位於布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)的粵式融合菜Bonnie's，以及位於曼哈頓東村的吉乃(Yoshino)日本餐廳，入選十佳新餐廳，位於曼哈頓下東城越南餐館「西貢社交」(Saigon Social)的蒸糯米糕，則被評為年度七大菜餚之一。

韓國餐廳Naro是韓裔Junghyun Park和他的妻子Jeongeun開的第...
韓國餐廳Naro是韓裔Junghyun Park和他的妻子Jeongeun開的第三家餐廳。(取自Jeongeun Instagram)
維爾士評價Naro餐廳將傳統的韓國菜以現代、巧妙且低調的形式重新演繹。(取自餐廳...
維爾士評價Naro餐廳將傳統的韓國菜以現代、巧妙且低調的形式重新演繹。(取自餐廳主頁)

布碌崙 曼哈頓 8大道

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