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布碌崙華聯會聖誕換禮物 百餘老人參加

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙華聯會為老人舉辦交換禮物聖誕派對。(華聯會提供)
布碌崙華聯會為老人舉辦交換禮物聖誕派對。(華聯會提供)

布碌崙(布魯克林)華人聯合會(UCA)近日在班森賀分會為老人舉辦交換禮物聖誕派對，共有百餘名老人參加了這次活動，州參議員曲怡文也到場致辭。

布碌崙華聯會班森賀分會近日舉行的一年一度的聖誕交換禮物上，各式彩帶、剪紙、氣球把現場裝飾得喜氣洋洋，聖誕樹上掛著各種飾品，一位「年輕的」聖誕老人身著節日盛裝，向到場的各位老人恭祝聖誕快樂。

華聯會會長鄧銘賢介紹，今年的活動與往年的不同之處在於為了活躍氣氛，也為了鼓勵老人多動手，多動腦筋，他們事先讓老人各自準備一份禮物，自製或購買都可以，到現場後，他們把社區捐贈的禮物和老人自帶的禮物放在一起，然後通過抽籤的方式來領取禮物。活動中間還穿插有活躍氣氛的娛樂環節，大家在喜慶和歡快的氣氛中度過了一個愉快的下午。

州參議員曲怡文到處致辭。她首先祝各位老者節日快樂，她說，華聯會的三個分會平時為華裔老者提供了豐富多彩的活動，讓他們可以到這裡社交、散心、娛樂，並接受他們的各種咨詢，為社區減輕了不少負擔，她要感謝華聯會為華裔社區做出的這些積極貢獻。

鄧銘賢感謝社區組織和人士為這次派對捐贈的各式禮物，尤其是聯合亞美聯盟(UA3)提供的新鮮蔬菜。他說，展望明年，華聯會將進一步拓展活動，比如為老人設計更新穎的活動並增加學生課後活動，力爭使華聯會在社區獲得更多好評。

布碌崙 華裔 參議員

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