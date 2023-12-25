史島犯罪率大增 攀20年新高

史島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)表示，史島今年犯罪率大增，但竊車案已呈下降趨勢。(麥文瀚辦公室提供)

2023年史泰登島 犯罪率大幅上升。紐約市 警察局的CompStat的歷史數據分析顯示，史島上一次犯罪率達到這種高度，還要追溯到22年前，也就是2001年。不過，史島的犯罪率，包括居民關注的竊車案在下半年已呈下降趨勢。

2000年至2020年，史泰登島的犯罪指數總體呈下降趨勢。根據CompStat數據，2019年，史島犯罪率創下歷史新低，共報告了2297起主要犯罪案件。2023年史島犯罪指數比2019年增長55%。根據最新數據，截至今年12月10日，史島共報告了3560起主要犯罪案件，這個數字是20年來最高的，只有2001年的犯罪數量超過今年，共有3879起。

史島地區檢察官麥文瀚(Michael McMahon)表示，新冠疫情 和奧伯尼(Albany)的立法失當是造成今年史島犯罪率急劇上升的主要原因。麥文瀚說，保釋改革、證據開示改革(discovrery reform)和提高可起訴年齡意味著非法行為的後果更少，檢察官的行動更受約束，同時也造成經驗豐富的助理地檢官大量流失。與此同時，史島的警察人數是幾十年來最少的，只略高於20世紀60年代的水平，而當時的史島人口比現在少很多。

數據還顯示，從今年2月至7月，史島的犯罪率呈急劇上升趨勢，而7月至11月的犯罪率卻呈下降趨勢。麥文瀚說，地檢辦公室正與紐約市警察局共同努力，抓捕和起訴史島犯下大多數最嚴重罪行的少數人。麥文瀚說，雖然互聯網詐騙等重竊罪還在增加，但也有一些積極的趨勢，特別是史島的汽車被盜案件數量明顯嫌少，與其他區形成鮮明對比。

麥文瀚認為，要使犯罪率低於2019年，還有很多工作要做，需要州立法機構、市議會認真對待，傾聽絕大多數紐約人的呼籲：保護守法居民的安全，讓不良行為者看到後果，必須致力於維護法律尊嚴，大力起訴違法者，並盡一切努力通過提升公眾意識和教育來預防犯罪。