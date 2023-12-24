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皇后區指定地點 26日起「回收聖誕樹」

記者邢易霖╱紐約報導
2022年「回收聖誕樹」期間，超過5萬8000棵樹被碾碎製成堆肥。(市公園局提供)
2022年「回收聖誕樹」期間，超過5萬8000棵樹被碾碎製成堆肥。(市公園局提供)

市公園局(NYC Parks)在每年聖誕節過後，都會舉辦「聖誕樹回收」(Mulchfest)活動。今年從26日(周二)至1月7日(周日)，民眾可以把聖誕樹帶到皇后區指定地點，工作人員將會協助把聖誕樹碾碎後，讓民眾自行帶回木屑，撒在自家後院，以保護家裡的樹木綠植根部。

市公園局局長多諾霍(Sue Donoghue)表示，去年紐約市的民眾在樹木循環利用方面做出巨大努力，創造了處理超過5萬8000棵樹的新紀錄。這項努力不僅有助於促進土壤健康，還能讓社區參與可持續環保實踐，形成共同的環境管理意識，她希望在2024年再次創下高紀錄。

據市公園局部門人員表示，碎木屑可以防止雜草，增加土壤養分，使土壤保持濕潤，並在寒冷的天氣裡保持植物根部溫暖。所有的聖誕樹都有助於使城市公園和花園變得健康而富有活力。削碎木也是處理活樹的最環保的方法之一，與其他有機廢物一樣，聖誕樹在垃圾填埋場中無法正常分解，最終很可能會向大氣中排放更多有害的甲烷氣體。

此外，如果有民眾不想親自將聖誕樹送到回收點，也無需擔心，市清潔局(DSNY)會定期製作堆肥。他們將在路邊收集聖誕樹和花環，然後處理成堆肥。堆肥日將在每周垃圾回收的同一天進行，民眾只需在堆肥日的前一天晚上，拆卸任何裝飾品、彩燈和電線，將這些物品擺放在路邊，綠色植物就會被清理並，製成堆肥或切碎處理。但帶有裝飾品的聖誕樹和花環不能作堆肥處理，而會被作為普通垃圾處理。

所有聖誕樹可在皇后區阿斯托利亞公園(Astoria Park)、新鮮草原地區康寧漢公園(Cunningham Park)、森林公園(Forest Park)和弗朗西斯劉易斯公園(Francis Lewis Park)等地點回收，欲了解更多回收地點，可見官網：https://shorturl.at/kxCY0。

皇后區 聖誕節 紐約市

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