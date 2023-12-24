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暖冬降雨 紐約市無緣「白色聖誕節」

記者張心╱紐約報導
曼哈頓第五大道遊客摩肩接踵，預計有1400萬遊客今年聖誕至新年假期到紐約旅遊。(記者張心╱攝影)
曼哈頓第五大道遊客摩肩接踵，預計有1400萬遊客今年聖誕至新年假期到紐約旅遊。(記者張心╱攝影)

平安夜(12月24日)即將來臨，紐約市幾可確定今年無緣看到「白色聖誕節」，反而會迎來一個異常溫暖的假期，伴隨著陣陣小雨給旅行的遊客帶來航班延誤的煩惱。

根據國家氣象局(National Weather Service)預報，紐約市的聖誕節將十分舒適，25日的氣溫高達華氏52度，比去年同期的華氏28度暖和許多。但高溫並沒有帶來晴天，預計從24日平安夜至26日(周二)，紐約市都將陰雲密布，到27日(周三)帶來降雨，持續至28日(周四)結束。

福斯新聞網(Fox News)氣象學家馬斯特羅(Brian Mastro)表示，不只是紐約無緣下雪的聖誕節，截止23日，全美只有12.7%的地區被白雪覆蓋，唯有洛磯山(Rocky Mountain)周圍民眾可以過上「白色聖誕」。

「紐約市自2002年以來，就沒在聖誕節下過雪了。」氣象學家古德曼(Bill Goodman)表示，翻看過去30年的氣象資料，紐約市在年末假日季降雪的概率極低，大概最多只有15%；自1912年以來，聖誕節當天下雪的情況僅有18次。

暖冬也吸引遊客出行，根據美國汽車協會(AAA)預估，全美機場將迎來史上最繁忙的聖誕節和新年，大概有超過750萬名旅客搭乘飛機，超過2019年時730萬人的紀錄。

而紐約市則可能是其中最繁忙的，紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)預計會有500萬名旅客通過機場到紐約市旅行，給紐約周邊三大機場造成航班延誤。根據FlightAware數據顯示，23日截至下午3時，紐約甘迺迪機場(JFK Airport)、拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)和新澤西州紐瓦克機場(Newark Airport)，共計出現288次航班延誤，顯示遊客已開始假期旅行。

紐約市 聖誕節 新澤西州

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