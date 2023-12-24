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馬來西亞旅美聯誼會 慶聖誕暨就職禮

記者邢易霖╱紐約報導
馬來西亞(旅美)聯誼會新任委員會成員與現場馬來西亞同胞一起慶祝聖誕節。(記者邢易霖╱攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會新任委員會成員與現場馬來西亞同胞一起慶祝聖誕節。(記者邢易霖╱攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)23日晚在法拉盛新木蘭酒樓舉辦聖誕晚會暨第20屆理事委員就職典禮。該會在晚會上為聯誼會為新委員會成員頒發委任狀，感謝成員在過去一年裡的辛勤付出，並激勵他們在未來創造更多機會，在不同族裔合作下，共同推動經濟和貿易的跨族裔發展。

大馬駐紐約總領事兼聯誼會總顧問哈桑(Amir Farid Abu Hasan)與數百位馬來西亞同胞參與活動。新任會長朱慧玲，副會長葉和祥，玥心，甘偉順以及執行委員會成員和志願者幹事們接收委任狀，並表示在未來兩年的任期中努力回饋社會，支持家鄉發展建設，為在美同胞提供更多幫助。

哈桑感謝聯誼會40年來與馬來西亞駐美國各外交機構配合推動馬來西亞經濟、旅遊等方面發展，促進多族裔間的文化交流，凝聚同胞情感。他們向馬來西亞同胞送上祝福，祝願他們生活幸福美滿，新春佳節愉快。

馬來西亞(旅美)聯誼會董事會主席邦君雄表示，聯誼會每兩年舉辦一次就職典禮，今年很高興有大批年輕人加入管理團隊，這支年輕力量將在未來推動馬來西亞和美國之間的經濟貿易發展。面對疫情的挑戰，聯誼會積極調整政策，致力於促進國家經濟的發展，同時提升他們的工作能力，他期盼新的職務委員們能夠積極學習、實踐，以更好地滿足僑胞的多元需求，共同建構更緊密的馬美關係。

馬來西亞(旅美)聯誼會第20屆理事委員就職典禮。(記者邢易霖╱攝影)
馬來西亞(旅美)聯誼會第20屆理事委員就職典禮。(記者邢易霖╱攝影)

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