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貝瑞吉關懷助遊民 史島警局募捐玩具

記者顏潔恩╱紐約報導
市警122分局接受愛心人士捐贈的玩具。(取自X平台)
市警122分局接受愛心人士捐贈的玩具。(取自X平台)

迎接聖誕節，遍布布碌崙(布魯克林)南區、史泰登島的非營利組織、紐約市警等均為有需要的家庭和孩子們籌募玩具和衣服，呼籲社區愛心人士踴躍捐贈，在美好的假日裡送上滿滿的溫情。

活躍於貝瑞吉的非營利組織「貝瑞吉關懷」(Bay Ridge Cares)正展開睡衣捐贈(PAJAMA drive)活動，他們把收集到的衣服捐給遊民、家暴庇護所和兒科醫院等機構，希望無論大人或孩童，在今年冬天都能保持溫暖；該機構提到，目前接受捐贈所有適合成人男女、青少年和兒童的一整套新睡衣。

有意捐贈者，可直接將睡衣郵寄到：80 80th Street, Brooklyn NY 11209，收件者寫Bay Ridge Cares，或將衣物送到第十社區委員會辦公室，地址：布碌崙5大道8119號，詳情可撥(718) 745-6827、貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)位於布碌崙3大道8203號的辦公室，電話：(718) 748-5200、位於3大道8415號的BookMark Shoppe商店，電話：(718) 833-5115、以及3大道7808號的Mid East Bakery麵包店，電話：(718) 680-0561。

史泰登島市警122分局也正為兒童們籌集節日玩具，這是由「警察關懷」(Cops Care)舉辦的第四屆玩具籌集活動，呼籲民眾捐贈全新、適合零至18歲孩童的玩具，例如棋盤遊戲、拼圖、卡片、迪士尼玩具、樂高、玩具汽車、人偶、玩偶、工藝品、嬰兒玩具等。

市警指出，這些玩具將送給當地的特殊需要、低收入家庭的孩童，以及史泰登島醫院，民眾可將玩具送至122分局，地址：2320 Hylan Blvd，詳情可撥(646) 470-3038，或電郵至[email protected]

布碌崙 史泰登島 低收入

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