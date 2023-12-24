我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

72分局警送暖 探鎚殺案兄妹

記者顏潔恩／紐約報導
市警72分局警員探訪劉景洪一家。(警方提供)
市警72分局警員探訪劉景洪一家。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園爆發的租客鎚殺案，造成死者趙招招的一家人生活發生劇變，丈夫劉景洪承受喪妻之痛外，還須悉心照顧受傷的四歲兒子David、三歲女兒Sophia；聖誕節將至，管轄當地的市警72分局警員日前準備了聖誕禮物看望兄妹倆，向劉家關切兩個孩童的傷勢和恢復情形，希望他們早日康復。

據悉，兩名孩童於11月完成大型的頭部手術後，近日已出院；目前轄區內的民選官員正設法為劉家三人尋找由人力資源管理局(HRA)、市房屋保護和開發局(HPD)提供的永久住所，但達成此一任務並非易事，還須考慮到劉家的一些需求，在找到合適的住所前，三人現暫住在臨時公寓內。

近日在72分局社區事務部警員費納特斯(Gerber Fernandez)的帶領下，當地多名警員前往他們的公寓探訪；據費納特斯描述，兄妹倆看見一群警員時，先是露出震驚和疑惑的表情，但看到他們帶來的禮物後便興高采烈，還開心地和警員們一起拆禮物，彼此有正常的交流和互動。

除市警72分局外，在市警總局社區事務部聯絡官杜淑嫻的組織下，其他警員也帶著玩具拜訪和慰問劉家；儘管他們今年面臨嚴峻的生活挑戰，警員們希望盡一份心力，讓他們在佳節期間感到社區的溫暖，特別是案件中無辜被傷及的兄妹倆，未來還有很長的康復之路，希望為他們獻上更多的祝福與關心。

日落公園 聖誕節 布碌崙

上一則

史島華康會 派送蔬果迎聖誕

下一則

角聲佈道團報佳音 聖誕歌聲處處聞

延伸閱讀

南加兩華人劉珝林鄧嘉猷 出任鑽石吧正副市長

南加兩華人劉珝林鄧嘉猷 出任鑽石吧正副市長
72分局警員節日送暖 贈禮慰問租客鎚殺案兄妹

72分局警員節日送暖 贈禮慰問租客鎚殺案兄妹
美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重

美股衝高是賀年大禮？克魯曼：美債給的聖誕禮物更貴重
聖荷西Willow Glen社區賞燈 感受聖誕氣氛

聖荷西Willow Glen社區賞燈 感受聖誕氣氛

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06

狂風暴雨席捲紐約影響早上通勤 長島風暴最為嚴重

2023-12-18 09:44

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了