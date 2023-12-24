72分局警送暖 探鎚殺案兄妹

市警72分局警員探訪劉景洪一家。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 爆發的租客鎚殺案，造成死者趙招招的一家人生活發生劇變，丈夫劉景洪承受喪妻之痛外，還須悉心照顧受傷的四歲兒子David、三歲女兒Sophia；聖誕節 將至，管轄當地的市警72分局警員日前準備了聖誕禮物看望兄妹倆，向劉家關切兩個孩童的傷勢和恢復情形，希望他們早日康復。

據悉，兩名孩童於11月完成大型的頭部手術後，近日已出院；目前轄區內的民選官員正設法為劉家三人尋找由人力資源管理局(HRA)、市房屋保護和開發局(HPD)提供的永久住所，但達成此一任務並非易事，還須考慮到劉家的一些需求，在找到合適的住所前，三人現暫住在臨時公寓內。

近日在72分局社區事務部警員費納特斯(Gerber Fernandez)的帶領下，當地多名警員前往他們的公寓探訪；據費納特斯描述，兄妹倆看見一群警員時，先是露出震驚和疑惑的表情，但看到他們帶來的禮物後便興高采烈，還開心地和警員們一起拆禮物，彼此有正常的交流和互動。

除市警72分局外，在市警總局社區事務部聯絡官杜淑嫻的組織下，其他警員也帶著玩具拜訪和慰問劉家；儘管他們今年面臨嚴峻的生活挑戰，警員們希望盡一份心力，讓他們在佳節期間感到社區的溫暖，特別是案件中無辜被傷及的兄妹倆，未來還有很長的康復之路，希望為他們獻上更多的祝福與關心。