打擊犯罪遊民 地鐵市警加班費暴增

紐約市警地鐵部門的加班費，從400萬元增至1億5500萬元。(記者劉梓祁／攝影)

紀錄顯示，紐約市警(NYPD)在地鐵 內增加警力的加班費用，從2022年的400萬元暴增至今年的1億5500萬元；這筆新增開支是州長霍楚(Kathy Hochul)與市長亞當斯(Eric Adams)為減少犯罪和打擊地鐵系統過夜遊民措施的一部分，方式包括部署制服警員加班巡邏。

數據顯示，地鐵系統內的重大犯罪數量因此下降2%，包括搶劫、強姦和謀殺，同時針對逃票開出的罰單和逮捕人數也明顯增加。警方稱這一變化，意味州長和市長推動的措施成功。市警總局交通處長肯珀(Michael Kemper)表示，打擊逃票者可為大都會 運輸署(MTA )節省開支，並提升城市生活秩序、糾正不當行為。

肯珀指出，今年每天有超過1000名額外警察在地鐵系統巡邏，建立在市警擁有2500名地鐵警員的基礎上。根據警方數據，今年地鐵系統報告的重大犯罪，如謀殺、強姦和搶劫，比2022年減少了48起。同時，搶劫案等通過使用武力或威脅使用武力來竊取財物的案件減少65起，強姦案減少七起、謀殺案減少四起。

儘管如此，數據顯示攻擊案件增加5%。與2022年相比，今年攻擊案件增加了26起。此外，截至9月，警方因逃票逮捕了1900餘人，並發出約3萬4000張傳票，分別增加約250%和160%。

市警管理和預算分析部門執行主任弗洛山姆(Joshua Florsheim)認為，在新增的上億元加班費中，州府支付了約6200萬元。 交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)政策和傳播總監皮爾斯坦(Danny Pearlstein)認為，打擊逃票並不能減少犯罪。

皮爾斯坦表示，警方打擊逃票不是解決MTA虧損的合理方式，更應該是貧困問題造成。數據顯示，今年因逃票被開罰單和逮捕的市民中，分別有82%和92%的人為非白人群體，且與六年前相比，非洲裔因逃票被開罰單的可能性增加了10%。

前地鐵部門警員杜利(James Dooley)也表示，增派更多警察進入地鐵的效用有限，並不經濟高效，而且犯罪者只會轉移到其他車站或其他時間。