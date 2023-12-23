72分局警員節日送暖 贈禮慰問租客鎚殺案兄妹

72分局警員造訪劉景洪一家。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林)日落公園 爆發租客鎚殺案後，給死者趙招招的家庭帶來生活劇變，丈夫劉景洪承受喪妻之痛外，還需悉心照顧受傷的四歲兒子David、三歲女兒Sophia；在即將到來的聖誕節 裡，管轄當地的市警72分局警員日前準備了聖誕禮物造訪兄妹倆，向劉家慰問、關心兩個孩童的傷勢，希望他們早日康復。

據悉，兩名孩童於11月完成大型的頭部手術後，近期已出院；目前轄區內的民選官員正設法為劉家三人尋找由人力資源管理局(HRA)、市房屋保護和開發局(HPD)提供的永久住所，但此任務並非易事，還需考慮到劉家需要的一些需求，在找到合適的住所前，三人現暫住在臨時公寓內。

而近期在72分局社區事務部警員費納特斯(Gerber Fernandez)的帶領下，多名警員前往他們的公寓探訪；據費納特斯描述，兄妹倆看見一群警員時，先是露出震驚和疑惑的表情，但看到他們帶來的禮物後變得興高采烈，最終和警員們一起拆禮物，彼此有正常的交流和互動。

除72分局外，在市警總局社區事務部聯絡官杜淑嫻的組織下，其他警員也帶著玩具拜訪和慰問劉家；儘管他們今年面臨嚴峻的生活挑戰，警員們希望盡一份心力，讓他們在佳節期間感到社區的溫暖，特別是案件中無辜被傷及的兄妹倆，未來還有很長的康復之路，希望為他們獻上更多的祝福與關心。