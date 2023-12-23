紐約市警局升職典禮 多名亞警獲拔擢

李浩然(右)與甄家駒(左)皆晉升為副督察。(記者邢易霖／攝影)

皇后區 警察學院(Police Academy)22日舉辦市警局升職典禮，多名亞裔警官獲得拔擢。現任北皇后區勤務指揮中心(PBQN)韓裔 副督察許幀允(Chungyoon Huh)成為市警局首位韓裔督察，市警地鐵交通局特別任務組(TB SOD)華裔警長李浩然與警監甄家駒(Jun J. Zhen)皆晉升為副督察，越南裔巡官洪明珠(Minh-Chau Hong)升為警長，華裔警員關盧迪(Rudy Guan)則晉升為警佐。

皇后區北部警署(PBQN)韓裔副督察許幀允(左)成為市警局首位韓裔督察，越南裔洪明珠(Minh-Chau Hong)(右)升為警長。(記者邢易霖／攝影)

督察許幀允是市警局史上第一位韓裔督察。目前，她被委任為北皇后區勤務指揮中心的行政官(Administrator)。在過去的25年裡，許幀允在市警局的工作經歷，涵蓋巡邏、調查、指揮、行動和管理等多個領域，積累了豐富的經驗。許幀允的家族成員多以從事警察工作為主，她的叔叔是警察局長，家族中有七名兄弟是警察或軍官，許幀允是家族中唯一成為警察的女性。

許幀允是市警局史上第一位韓裔督察。(記者邢易霖／攝影)

越南裔警督洪明珠升為警長。(記者邢易霖／攝影)

華裔副督察李浩然來自福建省福州市，1993年移民美國，當時23歲。出於對警察職業的濃厚興趣，他在35歲時加入警隊。他感激警局和同僚們的支持，並表示成為亞裔團體和華人警官的一員，是他最引以為傲的一件事。

華警李浩然與家人合影慶祝。(記者邢易霖／攝影)

甄家駒晉升為副督察。(記者邢易霖／攝影)

目前，他身擔地鐵交通部門特別任務組組長(Commanding Officer of the Transit Bureau Special Operations Division)，負責每晚地鐵9時至淩晨5時的地鐵站 治安工作。他承諾將持續深入社區，每一天都積極為社區和警局服務，他鼓勵華人要學會爭取和捍衛自己的權益，也呼籲後輩要保持奮鬥精神，努力追求自己的夢想。他說，「個人表現並不重要，重要的是在崗的每一天都要擔起重任，保護好社區的安全。」

華警關盧迪一家與受救男童(右一)及其母親(右二)合影慶祝。(記者邢易霖／攝影)

管轄布碌崙(布魯克林)南區的市警34捷運分局的華警關盧迪，三年前與搭檔救助在地鐵月台受傷的一名白人男童，讓他轉危為安。今日在升職禮上，他正式晉升為警佐，當時受救的男童及其母親也親臨現場，獻上祝賀。對此，關盧迪表示，救人是他的職責和使命，他將繼續努力做好這份工作，以愛和勇氣引領前行，不負眾望。