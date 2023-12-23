我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鉈中毒懸案 朱令父親：兩次被投毒活了30年「是奇蹟」

「鉈中毒受害者」清華才女朱令去世 剛度過50歲生日

紐約市警局升職典禮 多名亞警獲拔擢

記者邢易霖／紐約報導
李浩然(右)與甄家駒(左)皆晉升為副督察。(記者邢易霖／攝影)
李浩然(右)與甄家駒(左)皆晉升為副督察。(記者邢易霖／攝影)

皇后區警察學院(Police Academy)22日舉辦市警局升職典禮，多名亞裔警官獲得拔擢。現任北皇后區勤務指揮中心(PBQN)韓裔副督察許幀允(Chungyoon Huh)成為市警局首位韓裔督察，市警地鐵交通局特別任務組(TB SOD)華裔警長李浩然與警監甄家駒(Jun J. Zhen)皆晉升為副督察，越南裔巡官洪明珠(Minh-Chau Hong)升為警長，華裔警員關盧迪(Rudy Guan)則晉升為警佐。

皇后區北部警署(PBQN)韓裔副督察許幀允(左)成為市警局首位韓裔督察，越南裔洪...
皇后區北部警署(PBQN)韓裔副督察許幀允(左)成為市警局首位韓裔督察，越南裔洪明珠(Minh-Chau Hong)(右)升為警長。(記者邢易霖／攝影)

督察許幀允是市警局史上第一位韓裔督察。目前，她被委任為北皇后區勤務指揮中心的行政官(Administrator)。在過去的25年裡，許幀允在市警局的工作經歷，涵蓋巡邏、調查、指揮、行動和管理等多個領域，積累了豐富的經驗。許幀允的家族成員多以從事警察工作為主，她的叔叔是警察局長，家族中有七名兄弟是警察或軍官，許幀允是家族中唯一成為警察的女性。

許幀允是市警局史上第一位韓裔督察。(記者邢易霖／攝影)
許幀允是市警局史上第一位韓裔督察。(記者邢易霖／攝影)

越南裔警督洪明珠升為警長。(記者邢易霖／攝影)
越南裔警督洪明珠升為警長。(記者邢易霖／攝影)

華裔副督察李浩然來自福建省福州市，1993年移民美國，當時23歲。出於對警察職業的濃厚興趣，他在35歲時加入警隊。他感激警局和同僚們的支持，並表示成為亞裔團體和華人警官的一員，是他最引以為傲的一件事。

華警李浩然與家人合影慶祝。(記者邢易霖／攝影)
華警李浩然與家人合影慶祝。(記者邢易霖／攝影)

甄家駒晉升為副督察。(記者邢易霖／攝影)
甄家駒晉升為副督察。(記者邢易霖／攝影)

目前，他身擔地鐵交通部門特別任務組組長(Commanding Officer of the Transit Bureau Special Operations Division)，負責每晚地鐵9時至淩晨5時的地鐵站治安工作。他承諾將持續深入社區，每一天都積極為社區和警局服務，他鼓勵華人要學會爭取和捍衛自己的權益，也呼籲後輩要保持奮鬥精神，努力追求自己的夢想。他說，「個人表現並不重要，重要的是在崗的每一天都要擔起重任，保護好社區的安全。」

華警關盧迪一家與受救男童(右一)及其母親(右二)合影慶祝。(記者邢易霖／攝影)
華警關盧迪一家與受救男童(右一)及其母親(右二)合影慶祝。(記者邢易霖／攝影)

管轄布碌崙(布魯克林)南區的市警34捷運分局的華警關盧迪，三年前與搭檔救助在地鐵月台受傷的一名白人男童，讓他轉危為安。今日在升職禮上，他正式晉升為警佐，當時受救的男童及其母親也親臨現場，獻上祝賀。對此，關盧迪表示，救人是他的職責和使命，他將繼續努力做好這份工作，以愛和勇氣引領前行，不負眾望。

地鐵站 韓裔 皇后區

上一則

勿貼描述紙…包裹盜竊高峰 警支招防盜

下一則

最繁忙假日季 紐約市迎1400萬遊客

延伸閱讀

矽谷Willow Glen社區聖誕燈超美 旅遊達人建議這樣逛

矽谷Willow Glen社區聖誕燈超美 旅遊達人建議這樣逛
紐約市議會通過 禁止房東查租客犯罪紀錄

紐約市議會通過 禁止房東查租客犯罪紀錄
防糧食券盜刷 紐約店家須張貼警示

防糧食券盜刷 紐約店家須張貼警示
皇后區現連環劫車案 警持續搜捕

皇后區現連環劫車案 警持續搜捕

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06

狂風暴雨席捲紐約影響早上通勤 長島風暴最為嚴重

2023-12-18 09:44

超人氣

更多 >
一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？

一年工作10小時每月賺進5000元 這是什麼被動收入？
如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味

如何做出多汁豬排？最簡單的方法最美味
小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳

小型盜竊嚴重 沃爾瑪將取消這2州自助結帳
清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日
佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦

佛州3華男專偷餐廳回收油牟取暴利 重大竊盜罪法辦