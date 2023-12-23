勿貼描述紙…包裹盜竊高峰 警支招防盜

年底購物季民眾網購增，街上隨處可見送貨員。(記者顏潔恩／攝影)

隨著網路購物的盛行，年底假日季也順勢成為民眾購物的重頭戲，但也因此給不法分子製造犯案的機會，常駐守在社區街道上盜竊居民的包裹；布碌崙 (布魯克林)南區勤務指揮中心近日提供幾種方式，讓民眾自保，減少包裹被偷機率。

布碌崙南區勤務指揮中心的防竊部門警員目前公布資料，指出轄區內包括華人 聚集的貝瑞吉、戴克高地、班森賀等，均在假日季出現包裹盜竊高峰的犯罪情況；這些盜竊是專業黨夥犯案，專在社區徘徊或跟蹤送貨車，令民眾難以防範。

但警員還是鼓勵民眾採取幾個簡單步驟，降低包裹被盜的機率：首先，消費者可指示零售業 者不要在包裹上張貼描述紙，「不具體描述包裹」(Non Description Packaging)不會讓人立即獲知裡面的物品，歹徒可能以為不是貴重物品而沒拿走。

另一方面，大部分電商公司都會顯示指定的送貨日期和時間，民眾可要求送貨公司提供這些信息，並在該時段內提高警惕；若家裡無人可查收，應事先通知鄰居代領，或向送貨公司更改地址，送到認識的人家裡或上班地址，或選擇自行到郵局領取。

民眾也可要求送貨公司開啟追蹤服務，向收貨者更新包裹所在位置，並註明要本人簽名，才可領取包裹；最後，包裹被盜的民眾應第一時間通知送貨公司，再到地方警局報警，民眾家門口也最好安裝監控錄像，若不幸淪為受害者，至少可將證據交給警方調查。