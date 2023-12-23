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市長公校控制權 贊成者稱效率更高、反對者指無法約束

記者劉梓祁／紐約報導

紐約州教育廳於日前開始主辦一系列市學校教育公聽會，評估和探討市公立學校的市長控制(Mayoral Control)體制；在皇后區舉辦的會議中，到場人士所持意見則各不相同。

「市長控制」指市長有權任命市教育局總監及市教育政策小組(Panel for Educational Policy)的大部分成員，此前全市公校由32個經選舉產生的社區校董(community school boards)掌權，制定教育政策並任命市教育總監及各區學監。2022年，州議會通過了市長控制權的兩年延期，但要求州教育專員對市公校治理系統的有效性進行全面審查。目前，該政策將於2024年6月到期。

日前在皇后區牙買加(Jamaica)愛迪生職業及技術教育高中所舉辦的會議中，有多位皇后區家長、教育工作者及學生參加，對市長控制政策給予讚揚或批評。

市教育總監班克斯(David Banks)認為，由市長主導的問責制將令教育系統在更高的效率之下運轉，從而解決學生閱讀水平不達標等棘手問題，否則許多待解決的問題將「停滯不前」，亦會使系統內「充斥著分裂、猶豫不決和政治角力」。

他強調說，若不堅持現有體系，未來潛在的官僚作法將會進一步損害學生利益。然而，質量教育聯盟成員米利奇(Smitha Milich)則對當前結構提出批評。米利奇表示，自從實行市長控制權以來，家長、學生、教師和納稅人的意見時常被排除在外，但學區委員會卻並無法律權力對系統產生約束。

愛迪生高中的一名高三學生亦發言說，相信市長亞當斯(Eric Adams)並不是教育領域內合適的領導人選，因為其背景為從警，意味著他在校園領域沒有任何經驗。另外，該學生還對市府削減學校預算表示遺憾，並稱他對亞當斯的能力感到懷疑，原因是「缺乏知識和對系統的關心不足」。

聯合教師工會代表馬萊科普(Travis Malekpour)則針對班克斯的發言表示，市長控制體制之下，控制成分大於問責成分，因此其更像君主制而不是民主制，希望選擇權能夠回歸社區。

皇后區 亞當斯 公校

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