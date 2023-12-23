移民面臨新環境挑戰 華埠英語新計畫助掃盲

華人新移民增多，華埠英語掃盲項目提供幫助。（主辦方提供）

已有多項數據表明，進入紐約的華人移民 在本年快速增加，但其在適應新環境的過程中面臨著許多挑戰，因此已有大量社區機構推出生活、就業、語言等幫扶項目；其中，擁有20年歷史的「華埠英語掃盲項目」(Chinatown Literacy Project)將在新一屆的免費學習班中增加新舉措，旨在幫助華人移民更好地融入當地社會。

該項目由華埠青年啟蒙計畫發起，主要針對有英語學習需求的成年人群體，且沒有身分限制及不收取費用。據了解，2024年的課程將從1月7日開始至4月底結束，於每周日上午9時30分至中午12時，在史坦登街(Stanton St.)145號下東城預科高中舉行。與以往不同，為因應華人移民的突然增加，主辦方今年首次開設微信 帳號「kj72hq」，供有意人士添加諮詢詳情。

主辦方表示，新一輪的學習計畫由常笑瑜(Nicole Chang)、黃穎(Candy Huang)、周琬鈞(Alyssa Zhou)和黃欣建(Geoffrey Huang)四名高中生負責運營，方式是模擬專業課堂，通過練習幫助移民提升自信。四人介紹說，課程將不僅有涵蓋基礎語法及詞彙、英語俚語以及常用表達的正式課程，還設置有涵蓋紐約市生活、家庭傳統、喜好、旅行等多種對話主題。報名者將根據現場會話程度被分為初級、中級和進階三個班級。