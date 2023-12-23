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松柏之家聖誕聯歡 熱鬧登場

記者顏潔恩／紐約報導
松柏之家社區服務中心22日在位於布碌崙班森賀的新會所舉行聖誕聯歡會。(記者顏潔恩／攝影)
松柏之家社區服務中心22日在位於布碌崙班森賀的新會所舉行聖誕聯歡會。(記者顏潔恩／攝影)

松柏之家社區服務中心22日在位於布碌崙(布魯克林)班森賀的新會所舉行聖誕聯歡會，超過百名長者會員、以及數十名社區領袖等參與，場面溫馨；主辦方也在活動上表彰三名服務超過十年的華裔長者義工，他們貢獻自己的專業知識和愛心，鼓勵其他耆老學唱歌、做手藝，豐富晚年生活。

主辦方當日為長者們準備點心，幾名會員們也展示籌備了數個月的舞蹈表演，獲得如雷的掌聲；眾人最喜歡的抽獎環節中，有不少贊助的家電、甜品等精美禮品，老人家全程很踴躍，氣氛熱絡。

行政總裁陳偉儀分享道，自班森賀的多元社區文化中心設立三個月來，有超過200名會員註冊，並為前來求助的300多人解決難題，包括幫助申請政府福利、房屋諮詢、翻譯服務等；這些成就歸功於全體工作人員和義工的辛勞付出，她由此對他們表示感激。

另一方面，所有藝術課程如繪畫、書法、攝影班、以及心理健康課程、青少年項目等，得到民眾的積極反饋；2024年除會延續所有的課程外，同時也會爭取開設更多有益大家身心健康的項目，呼籲有興趣的會員積極關注。

主辦方也在活動上表彰三名為松柏之家服務超過十年的長者義工，分別是教樂曲的夫婦檔老師陳秀瓊和甄文，還有通過網路自學成才、教針織的95歲伍素嬋。

董事會主席李宗保表示，這些義工從松柏之家剛成立後不久便加入，在他們的專業和耐性帶領之下，其他長者會員都享受其中，當日特意頒發表揚狀、牌匾和獻花獻上敬意，「他們都是很有愛心的人，儘管做到老，卻是愈做愈年輕。」

前州眾議員白彼得(Peter Abbate)、布碌崙檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)亞裔助理吳建宏、州參議員曲怡文當日均到場，為長者獻上假日祝福；曲怡文聽聞該中心目前的會員人數已註冊超載，承諾將會爭取經費，資助松柏之家在內的社區組織，開設更多服務中心來造福當地華裔家庭。

布碌崙 華裔 亞裔

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