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法拉盛圖書館「荊楚書架」落地

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛圖書館日前舉辦「荊楚書架」落地儀式，中國湖北省為圖書館捐贈約360冊圖書。（記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛圖書館日前舉辦「荊楚書架」落地儀式，中國湖北省為圖書館捐贈約360冊圖書。（記者鄭怡嫣／攝影)

法拉盛圖書館日前舉辦「荊楚書架」落地儀式，中國湖北省為圖書館捐贈約360冊圖書，弘揚荊楚文化與中華文化，並為當地華文讀者帶來更多經典及多樣化的書籍。

湖北省委宣傳部副部長陶宏家表示，荊楚文化對於華夏民族與炎黃子孫有特殊的意義，湖北隨州也是炎帝神農故里及主要生活區域。法拉盛是華人聚居區，圖書館的藏書量也很壯觀，此次將中華文化中最經典的書籍送到圖書館，弘揚荊楚文化與中華文化，以後也望能與圖書館繼續加強合作，「湖北和法拉盛華人的心都凝聚在一起」。

法拉盛圖書館館長曾陽表示，法拉盛的中文藏書為所有圖書館最多，約有10萬冊，館內每天也能見到許多華文讀者，此次捐書的品類豐富，對中國館藏是很大的貢獻，也能夠豐富讀者的閱讀，感謝千里迢迢贈書。

活動的協助籌備方中圖美國分公司總裁肖廣祿說，荊楚文化是中華民族文化的重要組成部分。它歷史悠久、內涵豐富，具有鮮明的地域特色和巨大的經濟文化發展價值。法拉盛是北美最大的華人社區，相信荊楚圖書一定會為滿足當地讀者提高漢語水平、豐富中華文化修養發揮積極的作用。

此次活動為「2023視聽中國·美加湖北傳媒周」的一部分，其以「分享、交流、合作、創新」為主題，展覽展銷湖北刊物、文創等藝術作品，推動美、中民間文化交流。同日，在法拉盛一格文創書店，還舉辦了一場中國荊楚圖書節的活動。

「湖北傳媒周」自2016年以來，已連續在馬來西亞、新加坡、俄羅斯、波蘭、埃及等十多個多家舉辦，此次在美國和加拿大舉行，現場展示了出版刊物1965種、4392冊，地方文創產品75種、709件，包括黃鶴樓、皮影戲、龍舞舟等地方特色作品，吸引超過數百位嘉賓到場觀賞。

法拉盛圖書館日前舉辦「荊楚書架」落地儀式，中國湖北省為圖書館捐贈約360冊圖書。...
法拉盛圖書館日前舉辦「荊楚書架」落地儀式，中國湖北省為圖書館捐贈約360冊圖書。（記者鄭怡嫣／攝影)

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