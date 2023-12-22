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迎跨年 時報廣場巨型「2024」數字燈就位

記者范航瑜／紐約報導
巨大的LED數字燈「2024」已於12月20日運抵時報廣場(Times Square)，感興趣的民眾可在12月22日上午11時至午夜前去拍照留念。(取自起亞美國官網)
巨大的LED數字燈「2024」已於12月20日運抵時報廣場(Times Square)，感興趣的民眾可在12月22日上午11時至午夜前去拍照留念。(取自起亞美國官網)

2023年歲末將至，紐約市正為跨年慶祝活動積極準備。巨大的LED數字燈「2024」已於20日運抵時報廣場(Times Square)，民眾在今(22)日午夜之前有機會前往時報廣場與數字燈合影。今年的跨年活動有何精彩獨特之處？以下是今年的紐約跨年活動指南。

經典的「2024」數字是起亞美國(Kia America)的年度獻禮。這幾個數字高七呎，由588個燈泡組成，每顆都重1000磅以上，由起亞電動汽車運送，始於洛杉磯，途中還停靠土桑(Tuscan)和費城。作為跨年景觀的重要部分，這些數字燈球將被安裝在一號大樓(1 Times Square)頂部。周末前，這些燈球將在46街和47街之間的百老匯(Broadway)展示。感興趣的民眾可以在12月22日上午11時至午夜前去拍照留念。

備受期待的跨年活動將於12月31日下午6時左右開始。今年，著名唱作歌手Paul Anka和嘻哈歌手Flo Rida將進行表演。當晚還將有Jax，JVKE，Ava Max，J-Hope，Osmani García，New Edition，Chesca和中美友誼協會帶來演出。演員強納森·班尼特(Jonathan Bennett)將擔任今年跨年活動的主持人。

主要電視頻道都會直播今年的跨年慶典，例如ABC的「迪克-克拉克的狂歡跨年」(Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest)，CNN的「安德森-庫柏和安迪-科恩的跨年現場」(New Year’s Eve Live With Anderson Cooper and Andy Cohen)，以及CBS的「納什維爾大慶祝」(New Year’s Eve Live: Nashville’s Big Bash)。民眾也可登錄TimesSquareNYC.org和TimesSquareBall.net在線上觀看水晶球降落。

跨年許願牆也已回歸時報廣場。12月29日前每天上午11時至晚上8時(25日除外)，民眾可前往時報廣場提交自己的願望紙條。這些願望將被製成彩帶，在午夜時分從天空落下。許願牆位於曼哈頓45和47街之間的百老匯廣場(Broadway plazas)。民眾還可通過www.TSQ.org/Wish或在社媒X平台和Instagram平台上使用標籤#ConfettiWish虛擬提交願望。

受跨年活動影響，從12月31日上午4時開始，曼哈頓七大道的42至48街路段將封閉。上午11時起，七大道和百老匯將在38至59街之間封閉。

時報廣場 百老匯 曼哈頓

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