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法拉盛市中心建新小學 增近700座位 2027年開放

記者鄭怡嫣／紐約報導
市議會21日投票批准在法拉盛市中心建設一所新的小學，法拉盛市議員黃敏儀表示新校在減緩學區過度擁擠同時，也能有助達到小班案規定的學生人數限制要求。(黃敏儀辦公室提供)
市議會21日投票批准在法拉盛市中心建設一所新的小學，法拉盛市議員黃敏儀表示新校在減緩學區過度擁擠同時，也能有助達到小班案規定的學生人數限制要求。(黃敏儀辦公室提供)

紐約市議會21日投票批准，將在皇后區第25學區法拉盛市中心建設一所新的小學，為這個過度擁擠的學區增加696個座位，新校預計將在2027年9月開放。

據悉，這所新校的建址為法拉盛45大道137-31號及周邊，該地目前為一片空地，總面積近7萬平方呎。新校擬建造36間教室，供學前班至五年級使用，其中還包括兩間特殊教育教室。

此外，新校將包括一個廚房、食堂、醫療間及行政間、體育館及圖書館，還將設有專用的科學、藝術和音樂空間，以及輔導及資料室。在用地北部，還將建設一個占地2萬9800平方呎的操場。學校擬定於2027年9月開放。

在本月月中的第25學區委員會月度例會上，市學校規畫局(School Construction Authority)曾透露，正在辦理購地手續，並望在明年開始新校的設計工作，「這對我們來說是一項重要的成就，因為大家都知道，在法拉盛地區，很難找到適當大小的用地」。

代表法拉盛的市議員黃敏儀21日表示，此次投票是對提供優質教育和為下一代塑造更美好的未來的承諾。「這所新學校將使我們的孩子在學業和個人成長方面都能茁壯發展，我期待著歡迎第一批的學生來到這所嶄新與先進的校園」。

此外根據市議會及黃敏儀，這所新校不僅有助於改善學區過度擁擠的問題，也將幫助市教育局實施在去年州議會上通過的小班案法案。小班案要求市教育局將幼兒園至三年級的班級人數限制在20名及以下，四年級至八年級的班級人數限制在23名及以下，而這些要求需在未來五年分階段進行並最終達標。

根據紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office，IBO)在7月發布的報告，若2023年9月第25學區完全遵守小班案的要求，該區將有近72%的小學超額招生。

黃敏儀對此表示，這所新學校將有助於市教育局達到紐約州的要求，也是對城市未來一項有價值的投資。它不僅解決了該區在當下所面臨的挑戰，還表明了為未來世代都將提供優質教育的承諾。

學區 法拉盛 教育局

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