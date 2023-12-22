救白人孩童有功 捷運華警關盧迪升警佐

華裔警察關盧迪與三年前在地鐵站救助的男童。(視頻截圖)

管轄布碌崙(布魯克林)南區的市警34捷運 分局一名華警三年前與搭檔救助在地鐵月台受傷的一名白人男童，讓他轉危為安，自此便與男童建立聯繫，結成「忘年交」；每逢聖誕節 ，男童和母親都會受邀至警局與警員們敘舊；該名華警今(22)日在皇后區 舉行的警員升職禮上，將在男童的見證下晉升為警佐。

2020年夏季的一天，華裔警員關盧迪(Rudy Guan)與搭檔巴爾韋德(John Valverde)在轄區內執行任務時，接到通報稱國王郡高速路站(Kings Highway)有一名男童因故受傷，血流不止；當他們趕到現場時，發現男童全身是血，傷勢嚴重。

關盧迪隨即採取措施，用培訓期間學到的止血技巧，很快便在男童的傷口上施加壓力成功止血，令在場的人鬆了一口氣；男童之後也被送往附近醫院，傷口獲得妥善處理，自此後男童一家人與34捷運局結緣，每年都會到警局拜訪。

迎接聖誕節，該分局準備了聖誕禮物給男童，關盧迪和巴爾韋德也和男童與他的母親再次造訪事故發生地點，男童還能細述當下的案發經過；而在22日於皇后區舉行的升職禮上，晉升警佐的關盧迪也邀請男童到場，成為他的嘉賓，將關盧迪視為救命恩人的男童一家人，欣然同意。

關盧迪於2016年加入市警，隔年起便在市警34捷運分局服務，擔任反犯罪(Anti-Crime)部門警員。