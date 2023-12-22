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救白人孩童有功 捷運華警關盧迪升警佐

記者顏潔恩／紐約報導
華裔警察關盧迪與三年前在地鐵站救助的男童。(視頻截圖)
華裔警察關盧迪與三年前在地鐵站救助的男童。(視頻截圖)

管轄布碌崙(布魯克林)南區的市警34捷運分局一名華警三年前與搭檔救助在地鐵月台受傷的一名白人男童，讓他轉危為安，自此便與男童建立聯繫，結成「忘年交」；每逢聖誕節，男童和母親都會受邀至警局與警員們敘舊；該名華警今(22)日在皇后區舉行的警員升職禮上，將在男童的見證下晉升為警佐。

2020年夏季的一天，華裔警員關盧迪(Rudy Guan)與搭檔巴爾韋德(John Valverde)在轄區內執行任務時，接到通報稱國王郡高速路站(Kings Highway)有一名男童因故受傷，血流不止；當他們趕到現場時，發現男童全身是血，傷勢嚴重。

關盧迪隨即採取措施，用培訓期間學到的止血技巧，很快便在男童的傷口上施加壓力成功止血，令在場的人鬆了一口氣；男童之後也被送往附近醫院，傷口獲得妥善處理，自此後男童一家人與34捷運局結緣，每年都會到警局拜訪。

迎接聖誕節，該分局準備了聖誕禮物給男童，關盧迪和巴爾韋德也和男童與他的母親再次造訪事故發生地點，男童還能細述當下的案發經過；而在22日於皇后區舉行的升職禮上，晉升警佐的關盧迪也邀請男童到場，成為他的嘉賓，將關盧迪視為救命恩人的男童一家人，欣然同意。

關盧迪於2016年加入市警，隔年起便在市警34捷運分局服務，擔任反犯罪(Anti-Crime)部門警員。

捷運 聖誕節 皇后區

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