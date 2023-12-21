華警劉文健殉職9周年 市警紀念

市警總局第一副局長金塞拉慰問劉文健的家人。(讀者提供)

華裔 警探劉文健於2014年12月20日在布碌崙 (布魯克林)街頭殉職，20日為其犧牲九周年紀念，當日市警總局和劉文健的家人、各界人士來到他長眠的墓園舉行紀念儀式，警方承諾絕不會忘記他與搭檔拉莫斯(Rafael Ramos)為這座城市作出的犧牲。

紀念儀式在劉文健長眠的柏山墓園(Cypress Hills Cemetery)舉行，逾百名警員前往悼念，他們揮舞著美國國旗、市警總局的旗幟，完成敬禮、獻花和樂隊演奏儀式，並向劉文健的家人敬禮致意。

市警總局第一副局長金塞拉(Tania Kinsella)致詞表示，九年前的今天，拉莫斯和劉文健僅因身穿警服，在執行任務時遭兇手在巡邏車內暗殺，紐約市 由此失去了兩位勇敢的靈魂，「每年此時，我們銘記他們為保護公眾安全而付出的勇氣和犧牲，永遠不會忘記他們」；金塞拉隨後向劉文健的墳墓獻花、敬香，並擁抱安慰淚流滿面的劉父劉偉棠、劉母李秀燕。

劉文健的遺孀陳佩霞和今年已六歲的女兒劉安兒也出席紀念活動；陳佩霞說，前一晚問女兒說「誰是最勇敢的人」，她回答道，「我爸爸最勇敢，因為爸爸是警察」；而當日前往墳場的路上，陳佩霞也一直告訴女兒當天是爸爸逝世九年忌日，要到一個特別的地方去祭拜他，劉安兒於是帶著鮮花祭拜，跟隨其他人為劉文健上香。

儘管案發已有九年，談到摯愛的劉文健，陳佩霞仍泣不成聲，她說，「女兒從小就知道爸爸人在天堂，但因為年紀還太小，始終不太明白天堂意味著什麼」；不過每次路過墳地時，女兒都會認出這片區域，指說那裡是爸爸住的地方，她每次聽後內心都五味雜陳。