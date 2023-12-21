通過治安法案遭批：左派將毀滅紐約

在「常識核心小組」(Common-Sense Caucus)的號召下，包括警察工會、懲教署協會等數十位成員，在市議會前舉行抗議示威。(記者張心／攝影)

紐約市 議會20日通過系列治安法案，禁止單獨監禁囚犯且加強管控警察攔檢執法，遭到溫和派和極右派的強烈反對，在「常識核心小組」(Common-Sense Caucus)的號召下，包括警察工會、懲教署協會等數十位成員，在市議會前舉行抗議示威，抨擊新法，稱將全面摧毀紐約市治安。

「常識核心小組」聯合主席、市議員霍登(Robert Holden)說，他堅決反對市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出的Intro.549和Intro.586兩項法案，其用意無疑是在為監獄 「鬆綁」為警察「上銬」，在監獄給囚犯們更大自由度的同時，卻給警察更多的監管，實在是有違市議會加強公共安全的承諾。

「威廉姆斯身居高位，對街頭民情和執法艱難毫不知情。這兩項法案對紐約市是一場災難，不僅街頭會變得更不安全，監獄也會不再太平。」霍登說完，收穫懲教署官員協會(Correction Officers' Benevolent Association)主席博斯科(Benny Boscio)的強烈贊同，他語氣激動表示，就在本周，三名獄警被兩名囚犯毆打，過去三年裡，共計有6500名獄警也在監獄裡遭囚犯襲擊，「威廉姆斯的法案只會令這種情況更加嚴峻，因為獄警再也無法把暴力犯罪 分子們分開，這將使監獄管理更加混亂。」

「不僅是監獄，城市街頭預計將有更多的暴力犯罪事件。」前紐約市警總局局長布萊頓(Bill Bratton)指出，加強管控警察攔截執法是對市警局抓捕嫌犯的直接限制，因為警察們不得不陷入繁瑣的官僚程序和報告工作，最後無法及時破案還要「背鍋」。市議會少數黨領袖博萊利(Joe Borelli)表示，削減警察經費對於極左派來講已經不過癮了，必須得通過立法直接限制警察執法權才能令他們開心。