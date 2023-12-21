紐約市議會通過法案 監管警攔檢權

儘管備受爭議，紐約市議會20日高票通過系列治安新法，要求警察的每次街頭攔截都要報告。(市議會提供)

儘管備受爭議，紐約市 議會20日以高票通過系列治安法案，要求警察對每次街頭攔截都要報告，即便低級別攔截也須如此，法案同時對警用隨身攝像頭、取得搜查令、拘捕青少年等，都設置更嚴格的審批要求。

市議會繼大幅削減警察經費後，八位市議員領銜提出名為「增進市警局執法透明度和可信度」的系列法案，以35票贊成、9票反對的壓倒性優勢通過。法案從多方面對警察執法提出更多的規定與限制，支持者認為這能減少非法攔截，有助於控制種族歧視 和定罪，但批評者直指這將令警察執法分心，陷入無休止的官僚匯報流程。

根據法案，之前僅需就三級攔截調查上報的市警局，目前需要對所有低級別攔截報告，並就調查期間詢問過哪些人填寫詳細的背景資料，包括對方的種族、年齡和性別等。提案人、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)表示，據統計，非洲裔和西語裔被攔截的次數過高，占全市總被攔截人數的80%以上，必須以新法來監管並預防警察此類的偏見執法。

他提出的法案同時也包括，如果警察要在街頭攔截車輛，也要詳細報告攔截的理由，包括觀察到何種犯罪類型，究竟是輕罪、違規還是重罪，最後開了什麼罰單或傳票、使用了何種武力執法等。如果發現執法存在違規，警察須將配戴的隨身攝像頭上交，並在十個工作日內書寫解釋報告。

市議員哈德森(Crystal Hudson)提出的Intro.538法案，還對警察獲得搜查令提出了更高的要求，包括需要詳細報告搜查的時間、地點、日期，搜查對象是個人、車輛、家庭還是財產；報告中須說明，對方是否英語能力有限、且是否需要翻譯。市警局在總結搜查令時，必須對搜查對象的種族、語言、轄區、搜查類型、是否獲得了翻譯服務進行匯報總結。

此外，市議員卡班(Tiffany Cabán)提出第473號決議案，要求青少年在被警察拘留審訊期間，可以獲得特別保護。