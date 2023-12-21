禁囚犯單獨監禁 紐約市長反對 拒簽字

市議長歐德思在20日的投票前記者會上表示，即使市長不簽字，市議會也會推翻市長的否決。(記者張心／攝影)

紐約市 議會20日通過法案，禁止全市監獄 對囚犯單獨囚禁；但這一法案遭到市長亞當斯 (Eric Adams)的強烈反對，他表示正考慮不簽署這一法案。

這項由市公益維權人威廉姆斯(Jumaane Williams)提出的Intro.549法案，在市議會以39票比7票的優勢票數通過，支持者將其視為全美推動監獄人性化的進步先鋒，反對派則認為這將令監獄管理更加混亂。

單獨監禁又被視作懲罰性隔離措施，幾百年來，各國都有囚犯被單獨關在牢房中的案例，但近年來，聯合國官員將其評定為「酷刑」，以大量科學研究為依託，直指其對心理健康惡化有直接影響，導致囚犯自殘、自殺、過量服藥的風險增加。而在紐約市的數據中，單獨監禁的基本都是非洲裔和西語裔囚犯。

市議會試圖通過Intro.549法案改變這一情況，禁止全市監獄實施單獨監禁，除非是在獄警受到囚犯暴力攻擊時，才能將其與普通囚犯隔離，但也必須保證所有囚犯每天有至少14個小時以上的時間，能待在牢房外的公共空間活動。

雖然市議會以多數票通過新法，但市長亞當斯明確反對。他在20日受訪表示，新的禁令會令監獄更加不安全，此舉受益的無外乎是監獄中的暴力分子，未來他們恐怕會更加肆無忌憚地襲擊獄警。