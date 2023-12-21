我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加大雨 氣象局發布灣區多縣市「洪水留意」宣告

2/3龍年世界華人春晚徵集節目 1/15截止

記者高雲兒／紐約報導
戴竑表示，今年的春晚面向所有民眾徵集節目，集體或個人節目均可，2024年1月15日截止。(記者高雲兒／攝影)
戴竑表示，今年的春晚面向所有民眾徵集節目，集體或個人節目均可，2024年1月15日截止。(記者高雲兒／攝影)

為迎接即將到來的2024年春節，世界華人藝術聯盟和美國華爾街衛視等將主辦「2024龍年世界華人春節聯歡晚會」，希望在明年2月3日於皇后區法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)和民眾共迎農曆新年；目前主辦方正徵集節目，有興趣的民眾可報名。

在日前舉行的記者會上，主辦方介紹了春節晚會的主創人員，世界華人藝術聯盟主席鄧燕將任春晚總導演，美國卓越藝術聯盟主席林英明任總策畫，歌唱家安妮任總監制，裔錦聲博士任總顧問，戴竑任藝術總監。

為迎接即將到來的2024年春節，世界華人藝術聯盟和美國華爾街衛視等主辦「2024...
為迎接即將到來的2024年春節，世界華人藝術聯盟和美國華爾街衛視等主辦「2024龍年世界華人春晚」，希望在明年2月3日於皇后區法拉盛市政廳和民眾共迎農曆新年。(記者高雲兒／攝影)

鄧燕表示，春節是全球華人一年一度最重要的節日，是闔家團圓和思鄉祈福的重要時刻；在美國舉辦春晚，能夠弘揚中華傳統文化、共築世界夢想，推動和提升中美藝術文化的綜合水平，促進中美友誼，挖掘優秀藝術人才，讓更多人瞭解並感受中華特色文化。

林英明表示，春晚現場將有13個圓桌，提供餃子、湯圓和年糕等充滿年味的美食，觀眾可一邊欣賞歌舞，一邊品嘗特色美食，現場還將裝飾中國結和春聯等，確保年味十足，不能到場的觀眾也可觀看線上直播。

戴竑表示，此次春晚面向所有民眾徵集節目，集體或個人節目均可，2024年1月15日截止，詳情可致電(929)395-7577或(917)340-8455，報名地點為皇后區法拉盛羅斯福大道142-38號御香園。

華人 法拉盛 皇后區

上一則

高德曼會選民 談堵車費、心理照護

下一則

華警劉文健殉職9周年 市警紀念

延伸閱讀

紐約市警109分局新局長科爾曼：嚴打車輛盜竊

紐約市警109分局新局長科爾曼：嚴打車輛盜竊
改革開放45周年 和統會：中國高速發展、推動中美友好

改革開放45周年 和統會：中國高速發展、推動中美友好
華人手機店光天化日遇搶 嫌犯1天作案3起

華人手機店光天化日遇搶 嫌犯1天作案3起
Lavana SPA水飛梭按摩套餐$282 獨特放鬆體驗 與摯愛共度佳節

Lavana SPA水飛梭按摩套餐$282 獨特放鬆體驗 與摯愛共度佳節

熱門新聞

老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

2023-12-19 06:17
蔣先生為幫助父母發起眾籌。(取自蔣先生GoFundMe籌款頁面)

華人夫婦被騙百萬 兒發起眾籌救家

2023-12-17 01:29
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49

超人氣

更多 >
大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光

大馬女星許佳玲遭變態粉絲砍死 兇手運屍畫面曝光
5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷

5步破解iPhone盜存款賣手機 慣犯全說了…這些人最好偷
習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一

習近平在峰會期間警告拜登 北京將讓兩岸統一
5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤

5000元「VIP海路」避開險峻叢林 中國偷渡客等42人失蹤
不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元

不准經銷商上網賣 勞力士被法國重罰1億美元