2/3龍年世界華人春晚徵集節目 1/15截止

戴竑表示，今年的春晚面向所有民眾徵集節目，集體或個人節目均可，2024年1月15日截止。(記者高雲兒／攝影)

為迎接即將到來的2024年春節，世界華人 藝術聯盟和美國華爾街衛視等將主辦「2024龍年世界華人春節聯歡晚會」，希望在明年2月3日於皇后區法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)和民眾共迎農曆新年；目前主辦方正徵集節目，有興趣的民眾可報名。

在日前舉行的記者會上，主辦方介紹了春節晚會的主創人員，世界華人藝術聯盟主席鄧燕將任春晚總導演，美國卓越藝術聯盟主席林英明任總策畫，歌唱家安妮任總監制，裔錦聲博士任總顧問，戴竑任藝術總監。

為迎接即將到來的2024年春節，世界華人藝術聯盟和美國華爾街衛視等主辦「2024龍年世界華人春晚」，希望在明年2月3日於皇后區法拉盛市政廳和民眾共迎農曆新年。(記者高雲兒／攝影)

鄧燕表示，春節是全球華人一年一度最重要的節日，是闔家團圓和思鄉祈福的重要時刻；在美國舉辦春晚，能夠弘揚中華傳統文化、共築世界夢想，推動和提升中美藝術文化的綜合水平，促進中美友誼，挖掘優秀藝術人才，讓更多人瞭解並感受中華特色文化。

林英明表示，春晚現場將有13個圓桌，提供餃子、湯圓和年糕等充滿年味的美食，觀眾可一邊欣賞歌舞，一邊品嘗特色美食，現場還將裝飾中國結和春聯等，確保年味十足，不能到場的觀眾也可觀看線上直播。

戴竑表示，此次春晚面向所有民眾徵集節目，集體或個人節目均可，2024年1月15日截止，詳情可致電(929)395-7577或(917)340-8455，報名地點為皇后區法拉盛羅斯福大道142-38號御香園。