華人手機店光天化日遇搶 嫌犯1天作案3起
法拉盛市中心近日發生一起搶劫案，一名男子在白天以買手機為名，假意接過手機後便奪門而跑。店家表示，根據與其他當地店家交流，這名嫌犯在當日至少連搶三家華人商店，「他不戴口罩，光天化日行搶，真的很猖狂」。
法拉盛羅斯福大道135-21號內某手機銷售店店長吳女士表示，18日下午4時7分左右，一名一公尺八左右的非洲裔男子進入店內，他穿著連帽黑色羽絨短大衣及黑褲，說是要買手機，而當一位男性店員給他推薦手機時，他則拿著一台市價為600元的蘋果iPhone12轉身就跑。警方已對這起劫案立案，所幸店內有監控攝像頭，錄得他本人的面貌。
視頻：https://youtu.be/I-duIk6EJg8?feature=shared
(讀者提供)
吳女士說，事後她與法拉盛的其他華人小商家交談後得知，在案發當日，這名竊賊至少在三家商店搶劫。
法拉盛凱辛娜大道(Kissena Blvd.)近41大道的華人手機店店家也證實，此人當日來店三次，說是想買手機及iPad但被拒，「剛剛才搶過隔壁手機，還想來我們店裡搶，真是膽子大」。而隔壁店在前一日，也被搶去手機，老闆損失1000元。從各位店家的監控錄像來看，嫌犯面貌、穿著皆同。
吳女士還說，法拉盛的治安差，在她對面的一家藥材店，最近也發生了幾起竊案，外族裔的竊犯拿起一包包的人參就跑。她希望各位當地的華人小商家能聯合建一個微信群，以便在罪案發生及可疑人物出現時可以及時互相提醒。
警方表示，截至19日晚，嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，受害商家報警，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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