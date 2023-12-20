地鐵站假期維安 背包檢測儀上陣 華警建議輕裝出遊

華裔警員黃俊文(右)說，他們通常會需要先校準機器，之後就會和其他兩名警員被安排到地鐵口，檢查被選擇乘客的背包。(記者高雲兒／攝影)

節日將近，紐約市 警的首要任務就是保證民眾在外出時的安全，尤其是在大眾使用的公共交通上；為讓民眾了解警方如何確保地鐵乘客的安全，華人警員黃俊文和拍檔19日地鐵站 向民眾介紹背包檢測 儀的使用，並告知大家不必因為警方必要的安全措施緊張。

為讓民眾了解警方如何保證地鐵乘客的安全，華人警員黃俊文(右)和拍檔在19日向民眾介紹背包檢測儀的使用，並告訴大家不必因為必要的安全措施緊張。(記者高雲兒／攝影)

2016年加入紐約市警的黃俊文，已在紐約反恐部隊工作7年；他說，每年的假日季，都是他們在全市公共交通站點等人群聚集地最為緊張的時刻；為了防止乘客將危險物品帶入地鐵，他們會使用背包檢測儀(back screening machine)，用於檢測乘客的背包；至於哪類乘客會被盯上，黃俊文表示因為安全原因，無法透露。

華裔警員黃俊文(右)說，檢測背包的過程不用打開，只要拿專用試紙在包外擦一擦，放入機器檢測，等待結果就可以。(記者高雲兒／攝影)

在正式工作前，警員通常會需要先校準機器，之後就會被安排到地鐵口，檢查被瞄準乘客的背包，「檢測背包的過程不用打開，只要拿專用試紙在包外擦一擦，放入機器檢測，等待結果就可以」；黃俊文一邊說一邊拿了個背包檢測，結果顯示為紅色，意思是含有危險物品，「但是這不是篩檢的全部過程，因為護士或建築工人等都可能因為職業因素接觸到一些危險用品，所以我們會詢問」。

他說，如果覺得此人可疑，就不會讓此人上車；若對方不接受檢測，也不能上車，強行上車者會被逮捕。

黃俊文表示，如果在假日期間看到地鐵站有很多警員，千萬不要被嚇到，「我們是來保護你們的，不要因為我們在那裡就覺得不安全，這都只是安全措施，以確保每個人都有一個美好的假期和安全」。