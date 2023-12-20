紐約客談／紐約考慮賠償黑奴後裔 那華人呢？

紐約州 長霍楚19日簽署法案，將成立一個委員會，考慮對黑奴後裔賠償，以解決歷史上奴隸制度揮之不去的負面影響。這使得紐約州繼加州 和伊利諾州之後，第三個考慮賠償黑奴後裔的州。

儘管奴隸制度在美國已被廢止100多年，但圍繞著是否應向奴隸制度受害者後裔作出賠償的問題，民眾的看法一直很對立。即使在全美首個成立專責小組討論賠償黑奴後裔事宜，並提議每名71歲以上的非裔賠償120萬元的加州，根據柏克萊加大政府研究所(IGS)民調，選民也以二比一的比例，反對向黑奴後裔提供現金賠償。

至於反對的理由，6成民眾認為，要求今天的納稅人為祖先過去犯下的錯誤埋單不公平；逾5成表示，其他種族和宗教群體過去也曾遭受不公，現在單獨挑出一個群體來賠償，是厚此薄彼。在此民意下，原本一手推動創建「黑奴後裔賠償計畫工作組」的加州州長紐森，也改變態度拒絕支持賠償，因為賠償現金的計畫若通過，加州將要支付至少8000億元，這相當於加州將近3年的財政支出。錢在哪裡？天知道。

加州州長紐森的前車之鑑，相信紐約州州長霍楚心知肚明。但即使如此，她仍簽署法案，無非是出於選舉考量。因為成立專責委員會，距離真正賠償還很遠。但她若不簽署，會失非洲裔選票，不如先簽署，再看委員會一年後的結論再說。拖過幾年，或許她的州長穩穩當當做完了。

對於華人 來說，會覺得政客單純賠償黑奴後裔的計畫尤其不公平。因為百餘年前廣東人被「賣豬仔」來美國開金礦、修鐵路，跟奴隸有何區別！還有1882年聯邦政府通過的「排華法案」，更使得華人成為美國歷史上唯一被以法律形式禁止移民的族群。法案通過後，西部多達300個城鎮都發生了對華人的種族清洗。那這些華人的後裔是否也應該賠償呢？