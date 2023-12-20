市警109分局新局長科爾曼：嚴打車輛盜竊

市警109分局新局長科爾曼。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

管轄皇后區法拉盛 的市警109分局新科局長、副督察(Deputy Inspector)科爾曼(Kevin Coleman)19日受訪表示，將重點打擊在109分局轄區及全市皆猖獗的車輛盜竊及相關罪案，而鑑於該轄區有6成以上亞裔 ，他也將確保社區宣導得以落實到位，亞裔民眾及商家能及時掌握警方訊息及相關項目。

科爾曼說，他在紐約市警局從警逾20年，此前為皇后區104分局局長，在2018年至2020年間，他曾任曼哈頓第十分局局長，中國駐紐約總領事館也在轄區範圍，他當時與中方及進行抗議活動的藏人都關係良好，109轄區人口多元，亞裔占6成以上，他將沿襲104分局深入社區並與各個機構協作的作風，促進警民及社區之間的關係，並確保警務工作、社區宣導和教育都能落實到位，亞裔民眾不僅在報案時能有在場或線上的即時翻譯，也能夠第一時間掌握警方訊息及及相關項目。

「例如在109轄區開展、由檢警雙方合作的阻罪項目，」他說，需要確保華人及亞裔小商家也能知道項目的存在並登記加入，無證攤販也能在被取締前接受充分的教育，「我們也一直在尋找能夠說各種方言、能為社區進行翻譯的警員」。

有關執法重心，科爾曼表示，在109分局及全市，汽車竊案一直是主要的犯罪類型，汽車相關罪案，例如假車牌、未註冊車輛、闖紅燈、用偷來的車進行犯罪等也都危害公共安全，將重點解決這一類問題，並借鑑此前在104分局執法的成功經驗。

他解釋，例如法拉盛有停車難問題，在104分局，他曾每月多次實施拖車行動，確保停車位不被非法停放車輛及註冊不當車輛占據。另一方面，通常只有警員才能響應311熱線，而由於104分局非法停車問題太多，為了減少響應時間加強人力，他也安排了不持槍、非正式警員的交警(Traffic Enforcement Agents)來回應，「這也是我希望在109分局做的」。