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紐約市空置公寓危害環境 租客可舉報

記者高雲兒／紐約報導
華人租戶日前在法拉盛的公寓樓前集儲，抗議大樓存在年久的失修問題。(Queens Legal Services' Tenant Rights Coalition提供)
華人租戶日前在法拉盛的公寓樓前集儲，抗議大樓存在年久的失修問題。(Queens Legal Services' Tenant Rights Coalition提供)

紐約市議會在本月初通過一項法案，讓租客可向市府機構舉報他們居住公寓樓的空置公寓問題，以改善住房條件。

該195號法案允許租戶通過311向市房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development, HPD)報告公寓維護問題，尤其是在空置公寓單元可能對附近住戶構成危害時，比如垃圾、細菌、煤氣管道漏氣和鼠害等，可讓市府官員前往檢查並改善。

紐約市獨立預算辦公室(Independent Budget Office，IBO)報告顯示，截至去年4月1日，全市共有4萬2275套公寓空置，其中1萬3362套租金穩定公寓在2021和2022年連續閒置，較2021年的1萬2300套增加，證明這些公寓之所以空置，不是因為常規的租戶變動；租客們批評房東故意使公寓「下線」，以此施壓州法律變革，取消對租金穩定公寓的限制。

今年早些時候，社區住房改善計畫和租金穩定協會提出終止對紐約市100萬套租金穩定公寓的房租漲幅設置上限，遭法院拒絕；社區住房改善計畫執行主任馬丁(Jay Martin)說，「租金穩定法」正在毀滅紐約的房業，無論如何都應廢除；對於195號法案，他表示既無法解決租金穩定公寓空置的問題，也無法改善租戶的住房條件。

目前有不少華人住戶因為住在租金穩定公寓內，今年夏天，三棟分別位於法拉盛櫸木大道(Beech Ave)140-60號、Ash大道140-30號以及140-50號的公寓的租戶抗議，大樓存在年久失修、長時間未供暖的問題，他們提出的維修要求也遭拒，而且走廊、地下室蟑螂、老鼠肆虐、屋頂漏水、車庫坡道損毀、安全攝像頭無法使用等，但房東不處理，卻仍要漲租，

代表這些租戶的皇后區法律服務(Queens Legal Services)租戶權利聯盟(Tenant Rights Coalition)的律師梁曉雯說，目前仍在追究房東的責任，「僅這個冬天，就已收到30多通供暖不足的舉報」。

195號法案仍等待市長的簽署；市議會預計該法案將要求HPD額外支出15萬元，用於創建一個預約系統，讓房東可申請對空置公寓檢查；新法案還賦予租戶提告房東的權利，迫使業主開放空置公寓以備檢查。

租金 房東 紐約市

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