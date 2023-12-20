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房東逃避 紐約市租金穩定公寓持續減少

記者范航瑜／紐約報導
越來越多的房東希望以市場價出租自己的公寓，租金穩定公寓數量持續下降。(記者范航瑜／攝影)
越來越多的房東希望以市場價出租自己的公寓，租金穩定公寓數量持續下降。(記者范航瑜／攝影)

據獨立媒體THE CITY整理的紐約市租金穩定公寓資料，越來越多的房東希望能夠以市場價出租自己的公寓，租金穩定公寓數量正持續下降。

紐約州住房與社區改建廳(NYS Home and Community Renewal)要求，房東須每年上報其房產中的租金穩定公寓數量，並須在每年7月前遞交相關文件。但前兩年受疫情影響，不少房東遲交或忘記提交該文件，這很可能是造成2019年至2021年兩年間租金穩定公寓持續減少的原因之一。

但隨著疫情結束，租房市場恢復正常，租房穩定公寓的數量仍在減少。數據顯示，在疫情和新租金法公布前的2019年，紐約市租金穩定公寓為88萬套。2022年，登記的租金穩定公寓數量減少到78萬4000套。減少了約10%。

據分析，在2019年至2022年間，曼哈頓華埠也有不少大樓出現了租金穩定公寓減少的現象，包括披露街25號和茂比利街8號。其中，減少最嚴重的是巴士打街83號。該公寓樓2022年的租金穩定公寓數量，與2019年比減少了套。

房東可通過住宅大樓業主免稅計畫(如421-a)到期等合法方式，退出租金穩定的限制。紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)紀錄顯示，自2019年以來，約有1萬9025間公寓合法退出了租金穩定的限制。而在合法途徑之外，不少房東利用政策漏洞，以翻修為由逃避租金穩定期。

如果你是租客，你可以通過以下方式聯繫紐約住房和社區改建廳索要公寓的租金記錄。可以發送姓名、公寓地址到[email protected]，或撥打熱線電話(718)739-6400；也可攜帶身分證明和租住證明到紐約州住房與社區改建廳詢問。

租金 房東 疫情

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