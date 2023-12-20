李昌永訪溫州同鄉會獲支持

皇后區遺產法官參選人李昌永拜訪溫州同鄉會，同鄉會表示力挺。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

皇后區遺產法官(Surrogate's Court)參選人李昌永(Wendy Li)19日拜訪美國紐約溫州同鄉會，向鄉親介紹自己的司法背景及參選原因，她表示，希望此次競選能起到普法及教育作用，在積累財富的路上，也能教導華人 與新移民 更好的財富規畫及傳承觀念。

李昌永說，她在中國四川出生長大，北京大學法律系畢業後接受全額獎學金來美求學，後至哈佛及牛津大學深造，在大型律所任多年合夥人後，她於2018年創造歷史，當選曼哈頓民事法官，為紐約首位中國移民出身的民選法官。迄今五年的民事法官經歷，也讓她深刻體會作為新移民的訴訟人，由於語言不通及不通曉法律程序等問題，在法庭上需要很多的幫助。

談及參選原因，她表示，皇后區亞裔 人口占28%，為全市14%的兩倍，華人新移民在亞裔中最多。未立遺囑、有房產、或遺囑金額達5萬元以上者，均需至法院認證，此外還涉及到人壽保險、非上市公司、未成年辦理繼承等諸多遺產事項，可謂與所有人的各個方面均有千絲萬縷的聯繫，因此遺產法院意義深遠，希望此次競選能夠在華社普及法律知識，既幫助華人新移民了解申訴人的權益，也讓他們在積累財富的同時，能有更好的財產傳承觀念，使得遺產能按照當事人的意願分配。

拜會活動由溫州同鄉會總幹事林敏芝主持，副會長王崇章表示，李昌永畢業於名校，業績出眾，支持她參選。該會永久榮譽會長謝錦昆及黃根第表示，溫州移民不少人都會碰到遺產問題，李昌永資歷出眾，立志服務社區，支持她參選，期望在明年1月底前為她爭取數千張連署簽名，也呼籲華人踴躍參政、作選民登記並投票。