華童慰問老人院 演奏樂曲慶聖誕

一群華裔孩童和青少年日前造訪史島的老人院獻上節日愛心和祝福。(讀者提供)

為關懷史泰登島 一間老人院的長者們，一些家長率領一群華裔 孩童和青少年日前來到老人院，為長者們演奏，帶給數十位老人歡樂；據家長透露，長者們全程投入其中，感覺到孩子們的溫暖，當小小音樂家們獲得如雷的掌聲時，也很有成就感，當日氣氛非常溫馨。

在家長的自主組織和帶領下，八名華裔小朋友來到位於北灘的丁香湖老人院(Clove Lakes Healthcare and Rehabilitation Center)，表演了小提琴、大提琴、長笛、薩克斯管和單簧管樂器，演奏了「O，Holy Night」、「鈴兒響叮當」、「祝你聖誕快樂新年好」等經典聖誕曲目，讓老人家感受到節日歡愉的氣氛；另外一對可愛的小朋友表演了拉丁舞，贏得長輩們熱烈的掌聲。

家長表示，因新冠疫情 的緣故，兒童慰問老人院老人的活動停辦了三年之後又重返該中心表演，並準備了更豐富的節目，很高興看見老人家展出的笑顏；孩子們也為這次的表演設計並製作海報，在表演前，充當義工的兩名女生發送小禮物袋給老人家們。

老人院負責人說，當日中心內有40多位老人坐在輪椅在大廳內興致勃勃地欣賞演出，他們在冬季一般很少出門，這類的娛樂性活動顯得更有意義；當日觀眾都能感受到孩子們的溫暖和愛意，老人家與陽光般純真的孩子們享受片刻時光，對他們的身心發展很重要。