移民聯盟：60日庇護所限定 影響學童

紐約移民與教育倡導團體聯合多名民選官員集會抗議亞當斯的庇護所60日限定政策。圖為市公益維護人威廉姆斯演講表示，政客不該用攀比誰對移民更加殘忍的方式去嚇阻人們。(記者許君達／攝影)

今年10月，紐約市 府為被安置在臨時庇護 所的無證客家庭設立了60日最高居住期限，首批被設定期限的庇護客將必須於聖誕節前搬離庇護所。紐約移民聯盟(NYIC)、聯合教師工會(UFT)及教育倡導團體聯合多名民選官員19日在市政廳公園舉行集會和遊行，抗議「60天限期」政策，並對此舉給學齡兒童受教育權帶來的危機表達關切。

根據紐約市的政策，入住庇護所的兒童可就近入讀公立學校，若按照亞當斯市府的要求，庇護家庭每60天搬岀原庇護所、等待安排入住新庇護所，學齡兒童不得不頻繁轉學。

市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)表示，在經歷漫長的流亡之路後，學童很容易被心理創傷所折磨，若到了紐約市還繼續長時間忍受居無定所之苦，心理創傷不會緩解反而會更強。

市主計長蘭德(Brad Lander)表示，新移民家庭 的學童在接受良好的教育後，未來同樣會成長為這個社會和國家的棟梁，而為所有人提供受教育機會是基本人權的要求，必須確保所有學齡兒童都能在同一所學校接受連貫的教育、並確保家庭就住在學校附近。

市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)警告，「從德州到紐約，執政者在用一種攀比誰更殘忍的手段去恐嚇尋求庇護的人。但這不該變成一場鬥狠比爛的遊戲」。