移民聯盟：60日庇護所限定 影響學童
今年10月，紐約市府為被安置在臨時庇護所的無證客家庭設立了60日最高居住期限，首批被設定期限的庇護客將必須於聖誕節前搬離庇護所。紐約移民聯盟(NYIC)、聯合教師工會(UFT)及教育倡導團體聯合多名民選官員19日在市政廳公園舉行集會和遊行，抗議「60天限期」政策，並對此舉給學齡兒童受教育權帶來的危機表達關切。
根據紐約市的政策，入住庇護所的兒童可就近入讀公立學校，若按照亞當斯市府的要求，庇護家庭每60天搬岀原庇護所、等待安排入住新庇護所，學齡兒童不得不頻繁轉學。
市議會教育委員會主席約瑟夫(Rita Joseph)表示，在經歷漫長的流亡之路後，學童很容易被心理創傷所折磨，若到了紐約市還繼續長時間忍受居無定所之苦，心理創傷不會緩解反而會更強。
市主計長蘭德(Brad Lander)表示，新移民家庭的學童在接受良好的教育後，未來同樣會成長為這個社會和國家的棟梁，而為所有人提供受教育機會是基本人權的要求，必須確保所有學齡兒童都能在同一所學校接受連貫的教育、並確保家庭就住在學校附近。
市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)警告，「從德州到紐約，執政者在用一種攀比誰更殘忍的手段去恐嚇尋求庇護的人。但這不該變成一場鬥狠比爛的遊戲」。
有意為無證客學童發聲者，可登錄https://actionnetwork.org/petitions/right-to-shelter參與連署。
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