高耀潔上州葬禮 逾200人冒雨悼念

高耀潔醫生12月10日過世，她的葬禮18日在紐約上州的芬克里夫墓園舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

中國愛滋病「血禍」吹哨人高耀潔 醫生的葬禮18日下午在紐約州威徹斯特郡(Westchester)的芬克里夫墓園(Ferncliff Cemetery)舉行。高耀潔的妹妹高明鳳、女兒郭競先、孫女呂小卉、姪女楊靜楠以及生前好友、一直照顧高耀潔在紐約生活起居的哥倫比亞大學中國研究專家黎安友(Andrew Nathan)教授出席了葬禮。

高耀潔1990年代調查發現中國河南省農村由於「血漿經濟」而導致人為的愛滋病疫情大流行，她在地方政府的強力壓制下仍堅持發聲，令這場造成成千上萬人家破人亡的人禍為世界所知。此後，高耀潔因為堅持記錄自己目睹的慘況而遭到中國當局的打壓，最終不得不於2009年流亡至紐約，並繼續自己的寫作，記錄中國鄉村的苦難與遭受苦難的人。2023年12月10日，高耀潔在曼哈頓的寓所過世，享壽95歲。

葬禮當日，紐約地區狂風大雨，但仍有200餘人從各地趕到現場出席，舉辦葬禮的教堂座無虛席，還有人站在過道上。悼念者中有很多年輕面孔，其中一部分年輕人是曾經參與照顧高耀潔起居或著作整理的，也有一些景仰者通過各種群組和社群平台自發聯絡、從紐約市 拼車前往。很多人在瞻仰遺容的時候痛哭失聲。據家屬透露，高耀潔的遺體在墓園火化後，一部分安葬在紐約，另一部分將遵從她的遺願，帶回中國撒入黃河。

除至親外，紐約的人權組織中國人權、基督徒公義聯盟以及中國婦權等向高耀潔敬獻了花圈。到場的還有旨在幫助中國農村愛滋孤兒的智行基金會創始人杜聰、高耀潔傳記作者林世鈺、人權律師滕彪以及來自中國的知名媒體人袁莉、吳薇、江雪等，還有專程一位從英國趕來的香港紀錄片導演。

高耀潔一生堅持說真話、堅持為苦難者發聲。黎安友在追思會上說，高耀潔獨居紐約期間，有很多來自中國的留學生、訪問學者甚至遊客都登門拜訪，既幫她解決生活上的問題，更為這位孤獨的老人帶去精神上的慰藉。他表示，從如此眾多中國人對高耀潔的愛戴上，他看到了真正代表中國的價值觀。