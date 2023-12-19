華男萬元現金 法拉盛當街被搶
皇后區法拉盛附近的韓裔社區於18日下午發生一起搶案，受害的華裔男性被兩名男嫌當街搶走準備存取的1萬元現金，目前警方正在追緝男嫌，呼籲民眾提供線索。
根據警方指出，當天下午1時15分左右，在北方大道147-50號附近，一華男拿著現金準備去北方大道一銀行存取，卻被兩名男嫌搶走，之後兩人乘坐紅色本田沿149街向南逃逸；據悉，該車是紐約車牌，其中含「DLR」字樣。
據悉，被搶華男是一名外賣員，他拿的1萬元現金是公司款項，他只是代為存取；被搶錢時他還被推搡，受輕傷，在現場接受治療。
根據目擊者，其中一名男嫌是一年輕白人男子，身高5呎10吋，穿紅色上衣；另一名嫌疑人是拉丁裔男子，戴著黑色滑雪面罩，身穿紅色連帽衫。
該事件發生在韓國餐飲店Hansol Food門口，餐館員工表示，此事讓他們震驚和害怕，「馬上就要到假日季了，這樣的事情可能不是個例」，她希望警方可以在近日加強巡邏。
警方表示，兩名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。
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