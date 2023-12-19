華男萬元現金 法拉盛當街被搶

皇后區法拉盛附近的韓國社區於18日下午發生一搶案，被害的華裔男性被兩名男嫌當街搶走準備存取的1萬元現金，目前警方正在追蹤男嫌，呼籲民眾提供線索。(Citizen截圖)

皇后區法拉盛 附近的韓裔 社區於18日下午發生一起搶案，受害的華裔男性被兩名男嫌當街搶走準備存取的1萬元現金，目前警方正在追緝男嫌，呼籲民眾提供線索。

根據警方指出，當天下午1時15分左右，在北方大道147-50號附近，一華男 拿著現金準備去北方大道一銀行存取，卻被兩名男嫌搶走，之後兩人乘坐紅色本田沿149街向南逃逸；據悉，該車是紐約車牌，其中含「DLR」字樣。

據悉，被搶華男是一名外賣員，他拿的1萬元現金是公司款項，他只是代為存取；被搶錢時他還被推搡，受輕傷，在現場接受治療。

根據目擊者，其中一名男嫌是一年輕白人男子，身高5呎10吋，穿紅色上衣；另一名嫌疑人是拉丁裔男子，戴著黑色滑雪面罩，身穿紅色連帽衫。

該事件發生在韓國餐飲店Hansol Food門口，餐館員工表示，此事讓他們震驚和害怕，「馬上就要到假日季了，這樣的事情可能不是個例」，她希望警方可以在近日加強巡邏。