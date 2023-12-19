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曼哈頓地檢 新增華埠領航員

記者劉梓祁／紐約報導
曼哈頓地區檢察官辦公室新增華埠領航員，應對遊民等問題。(記者劉梓祁／攝影)
曼哈頓地區檢察官辦公室新增華埠領航員，應對遊民等問題。(記者劉梓祁／攝影)

為對付針對亞裔的犯罪案件，增加華人的安全感，曼哈頓地區檢察官辦公室宣布構建「領航員」團隊(Neighborhood Navigators)，在華埠等地幫助深受心理健康和藥物濫用問題困擾的居民。

地檢辦公室表示，已向關注住房和行為健康的社區組織「橋梁」(The Bridge)撥款600萬元，用於創建「社區領航員」支持網路，以高效幫助被生活質量問題困擾的地區居民。

辦公室發言人表示，領航員將在與社區機構和代表建立聯繫的同時，於當地了解患有精神疾病或藥物濫用者的現況和困難，如遊民或需要幫助的街頭群體。

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin L. Bragg)表示，雖然市內已有廣泛的政府和社區服務，但深受心理健康問題困擾的人士通常缺乏對系統的信任，甚至拒絕嘗試接觸，因此「前往他們所在的地方與其會面並建立信任」是找到長期解決方案的最佳途徑。他認為，通過提供心理健康護理等基本需求，將改善社區的公共安全。

根據地檢辦公室社區協調專員謝顯楊(Peter Tse)，該計畫將在曼哈頓多個社區組建領航員隊伍，其中包括華埠與下東城，其中前者將有兩人，後者為一人。他表示，華埠領航員需對社區有長期且深入的瞭解，並與各僑團及社區代表保持密切聯貨，並掌握粵語、國語或台山話等語言，主要職責是作為社區與執法機構之間的橋樑。

據了解，為期三年半的領航員計畫從六個月的準備期開始，以尋求社區團體、市警分局和當地居民的意見。地檢已在日前與華埠商業改進區(Chinatown BID)等社區代表會面，傳達項目構思和接受人選建議。其它將設立領航員的地區還包括雀兒喜(Chelsea)、東哈林區(East Harlem)和華盛頓高地(Washington Heights)等。

此外，地檢還將設立「法院領航員」項目，幫助仍在刑事司法系統早期階段的人士，並與社區領航員合作在各社區提供服務和發現需求，包括行為健康治療和支援性住房等，從而加強公共安全。

華埠 曼哈頓 心理健康

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