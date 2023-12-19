1/6康乃馨花車大遊行 百老匯演員助興

第二屆福建僑團康乃馨花車大遊行暨新年團拜會記者會，18日在紐約華埠美國福建同鄉會大廈禮堂舉行。 (記者范航瑜／攝影)

第二屆福建僑團康乃馨花車大遊行將於1月6日在法拉盛 37大道舉行，現場將有百老匯 演員現場表演助興，遊行結束後，將在東王朝大酒樓舉行福建僑團新年團拜活動。

美國福建僑聯總會主席陳鍵榕18日在記者會上說，美國福建僑團將協同全球英雄基金會和紐約中美商會，一起共同舉辦第二屆康乃馨花車大遊行。今年活動還邀請了百老匯演員現場表演助興。此外，米奇和米妮等經典卡通形象也會亮相現場。

美國福建三山會館永遠總顧問王綱勇說，花車大遊行將於1月6日上午11時在法拉盛37大道集合，並於1時30分開始，3時結束，遊行結束後將在東王朝大酒樓舉行福建僑團新年團拜活動。

王綱勇說，「康乃馨花車大遊行舉辦的意義在於豐富文化活動，提升華裔 形象和促進少數族裔的團結」。他呼籲社區民眾大力支持，並熱情參與花車遊行與新年團拜活動。

環球英雄基金會會長、紐約中美商會會長江錦鑫表示，康乃馨要放在一起才會顯得更好看，這也意味著在美福建僑民應當團結一心，參與今年的活動。他表示今年的活動比去年準備更為充分，將會更加精采。

記者會由陳鍵榕主持。劉愛華、潘木永、鄭德欣、王寅等眾多社區僑領出席了記者會並致詞。