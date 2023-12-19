法拉盛迎聖誕 中國傳統民族音樂展獨特魅力

中國傳統民族音樂暨迎聖誕音樂會於17日在法拉盛舉辦，吸引了不少音樂愛好者和社區居民出席，現場座無虛席。(記者高雲兒／攝影)

中國傳統民族音樂暨迎聖誕音樂會於17日在法拉盛 舉行，吸引不少音樂愛好者和社區居民參加，現場座無虛席；此次活動由紐約CBA文化藝術中心主辦，表演者來自該中心和紐約大帝國民族樂團，展現中國傳統民族音樂的獨特魅力，並融合了迎接聖誕佳節的歡樂氛圍。

當音樂會拉開序幕，舞台上的樂手們身穿傳統服飾，手握琵琶、二胡、笛子等樂器，為觀眾們帶來一場身臨其境的音樂之旅，先演奏傳統的西方聖誕歌曲，讓現場氣氛熱鬧歡快，繼而呈現中國古老而美麗的音樂傳統。

其中一首是經典琵琶大套武曲「十面埋伏」的表演，這段音樂由旅美青年琵琶演奏家張宇博精心創新和改編，她將這首傳統古曲注入新的生命力，讓觀眾在音符間感受到戰士們的壯志豪情和戰鬥的震撼氛圍。 中國傳統民族音樂暨迎聖誕音樂會上演奏的經典琵琶大套武曲「十面埋伏」，由旅美青年琵琶演奏家張宇博精心創新和改編。(記者高雲兒／攝影)

張宇博表示：「『十面埋伏』作為一首代表性的琵琶大曲，具有濃厚的中國文化內涵和歷史典故。這次我嘗試用現代的音樂元素和表演技巧來詮釋這個傳統經典，希望能為觀眾帶來全新的聽覺饗宴。」她強調創新與傳統的平衡，認為在保留傳統核心的同時，融入新的元素和表現方式是推動音樂發展的關鍵。